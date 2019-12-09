Oportunidade: faculdade em Vitória oferece 80 bolsas de estudos

Seleção para bolsas de cursos superior Crédito: Reprodução internet

A Católica de Vitória Centro Universitário divulgou edital do processo seletivo para 80 bolsas de estudo para o ano letivo de 2020. Podem concorrer os estudantes em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar variando entre um salário mínimo e meio até três salário mínimos.

Vão ser oferecidas mais de 80 bolsas de estudo de 100% e 50% . Os alunos deverão se enquadrar nos perfis sociais estipulados pela Lei de Filantropia (12.101/2009, no Decreto 8242/2014, na Portaria 15/2017 do MEC). A solicitação de inscrição do Processo Seletivo de Bolsa Social deverá ser realizada pelo candidato ou responsável financeiro no site www.ucv.edu.br/filantropia , entre 10 a 19 de dezembro de 2019.

Em 14 de janeiro, será divulgada a relação de candidatos pré-selecionados que deverão entregar a ficha socioeconômica, preenchida e assinada, junto com as cópias dos documentos para avaliação socioeconômica. A documentação deverá ser entregue no Núcleo de Atendimento ao Aluno da Católica de Vitória, das 8h às 20h, no período de 15 de janeiro a 5 de fevereiro de 2020.