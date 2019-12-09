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Saiba como concorrer!

Oportunidade: faculdade em Vitória oferece 80 bolsas de estudos

É preciso ter renda familiar variando entre um salário mínimo e meio até três salário mínimos. Confira as datas do processo seletivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 19:57

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 19:57

Seleção para bolsas de cursos superior Crédito: Reprodução internet
A Católica de Vitória Centro Universitário divulgou edital do processo seletivo para 80 bolsas de estudo para o ano letivo de 2020. Podem concorrer os  estudantes em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar variando entre um salário mínimo e meio até três salário mínimos.
Vão ser oferecidas mais de 80 bolsas de estudo de 100% e 50% . Os alunos deverão se enquadrar nos perfis sociais estipulados pela Lei de Filantropia (12.101/2009, no Decreto 8242/2014, na Portaria 15/2017 do MEC). A solicitação de inscrição do Processo Seletivo de Bolsa Social deverá ser realizada pelo candidato ou responsável financeiro no site www.ucv.edu.br/filantropia, entre 10 a 19 de dezembro de 2019. 
Em 14 de janeiro, será divulgada a relação de candidatos pré-selecionados que deverão entregar a ficha socioeconômica, preenchida e assinada, junto com as cópias dos documentos para avaliação socioeconômica. A documentação deverá ser entregue no Núcleo de Atendimento ao Aluno da Católica de Vitória, das 8h às 20h, no período de 15 de janeiro a 5 de fevereiro de 2020.
A relação de alunos contemplados com a bolsa de estudo social estará disponível no site e no campus da Católica de Vitória, no dia 24/02/2020. O período de matrículas acontecerá entre 25 a 28 de fevereiro, no Núcleo de Atendimento ao Aluno.

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