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Avaliação no Ensino Superior

Enade: veja o desempenho das faculdades do Espírito Santo

Confira o resultado de 162 cursos de instituições de ensino do Espírito Santo que foram avaliados

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 18:19

Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

04 out 2019 às 18:19
Alunos em prova: Enade de 2018 avaliou, entre outras áreas, bacharelado de Ciências Sociais e Ciências Humanas Crédito: Shutterstock
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou,  nesta sexta-feira (4), os resultados do  Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que tem como foco avaliar a qualidade dos cursos de ensino superior. 
O Enade não avalia todos os cursos ao mesmo tempo. Eles são divididos em três grupos. Em 2015 e 2018, as provas foram aplicadas para alunos de bacharelado das áreas de Ciências Sociais, Ciências Humanas, e tecnólogos de Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design. Confira o resultado de 162 cursos de instituições de ensino do Espírito Santo que foram avaliados.

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