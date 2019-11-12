Faculdades particulares do ES abrem vagas para bolsas com nota do Enem

Candidata checa local de prova no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Tânia Rêgo/ Agência Brasil

O Centro Universitário Católico de Vitória (Salesiano) é uma dessas faculdades. A instituição de ensino concede bolsas de até 100% a depender da média obtida no Enem. Os descontos são válidos para todos os cursos. É a mesma modalidade adotada pela Estácio, que oferece bolsas de 40 % a 100% de desconto. Já a Rede Doctum vai ofertar cerca de 1000 bolsas com descontos de até 50% e o aluno precisa apenas comprovar nota maior de 400 pontos na Redação do Enem.



PROUNI E NOSSA BOLSA

Além dos descontos e bolsas oferecidos por meio do ingresso nessas faculdades utilizando a nota do Enem, os estudantes devem ficar atentos as inscrições do Programa Universidade Para Todos (Prouni), do governo federal, e ao Nossa Bolsa, do governo do Estado. Nessas modalidades, por exemplo, a Faculdade Multivix vai disponibilizar mais de 1000 bolsas e o Rede Doctum, cerca de 1000 bolsas pela instituição em todo o Estado, mais cerca de 500 pelos programas Prouni e Nossa Bolsa.

CONFIRA FACULDADES QUE OFERECEM BOLSAS

Centro Universitário Católico de Vitória (Salesiano): concede bolsas de até 100 % durante a graduação para todos os cursos. O candidato só precisa comprovar a média de nota no Enem e, a partir disso, sabe a qual percentual terá direito. Com média de 800 pontos no exame, o estudante pode ganhar bolsa de até 100%.

450 a 490, o desconto é de 10%

500 a 549, o desconto é de 15%

550 a 599, o desconto é de 20%

600 a 649, o desconto é de 30%

650 a 699, o desconto é de 40%

700 a 749, o desconto é de 50%

750 a 799 , o desconto é de 70%

Acima de 800, o desconto é de 100%

Estácio: Aceita o Enem como forma de ingresso e as vagas são ilimitadas. Na campanha de Vestibular, a faculdade oferece o percentual de desconto de acordo com a pontuação de cada candidato no Enem, variando entre 40% a 100% e as bolsas são ilimitadas.

Rede de Ensino Doctum: O candidato que obtiver nota superior a 400 pontos fica isento de realizar o vestibular e ainda tem a possibilidade de receber uma bolsa de estudos de até 50% durante todo o curso. Há uma exceção apenas para os cursos de Odontologia e Veterinária, onde o aluno possui condições especiais de acordo com a nota obtida, devendo consultar os critérios na unidade de interesse.

São mais de 1000 bolsas em toda a rede que conta com 5 unidades em todo o Espírito Santo

Além das bolsas ofertadas para ingresso via Enem, a instituição também conta com mais de 500 vagas em outros programas de bolsas, como Prouni e Nossa Bolsa

Faculdade Multivix: Utiliza a nota do Enem no processo seletivo de vagas remanescentes. Para essas vagas, valem as notas da edição do Enem de 2010 até a deste ano. A nota do exame é usada também como um dos critérios para concessão de bolsas do Prouni, programa do governo federal que concede bolsas para alunos de escola pública. Serão, aproximadamente, 1000 bolsas pelo Prouni com notas do Enem no Grupo Multivix.

Universidade de Vila Velha (UVV): Não possui limite de vagas específicas para cada curso para ingressantes pelo Enem. A instituição possui descontos especiais que podem chegar a 50% a depender do turno e do curso escolhido pelo estudante. As inscrições podem ser feitas pela internet.

Centro Universitário São Camilo: Em cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a instituição de ensino utiliza o resultado do Enem e oferece bolsas por meio de convênios com os programas Universidades Para Todos (Prouni), do governo federal, e Nossa Bolsa, mantido pela Fundação de Aparo e Pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes), e também oferece bolsas assistenciais de 50% e 100% por meio de editais internos no decorrer do ano letivo.

Fucape: As bolsas oferecidas aos estudantes com nota do Enem são mais voltadas para programas de governo (Prouni e Nossa Bolsa). O número dessas vagas são, em média, de 15 a 20. No vestibular da Fucape também há bolsas, Mas a nota do Enem é utilizada apenas para ingresso na faculdade, sem bolsas.