No ES, 4,2 mil que fizeram a 1ª prova do Enem perderam a 2ª

Candidata consegue entrar no último instante para a prova do Enem 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. No ES, 4,2 mil que fizeram a primeira prova do Enem perderam a segunda

Entre os inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Espírito Santo, 29.864 não compareceram aos locais de prova neste domingo (10), segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep).

Os que fizeram as provas de Matemática e Ciências da Natureza foram 72.412. Como no primeiro dia do Enem o comparecimento foi de 76.684, significa que 4.272 inscritos fizeram as provas na semana passada, mas por alguma razão não compareceram neste domingo.

A parcela de ausentes, no primeiro dia, foi maior apenas no Amazonas (31,1%), em Mato Grosso (25,9%), Roraima (25,3%), Rondônia (25,2%) e Mato Grosso do Sul (25,10%).

Em todo o país, foram 5.095.388 inscritos para o Enem. Desse total, 23,06% não compareceram no primeiro dia e 27,19% não fizeram as provas no segundo. Na semana passada, os presentes foram 3.920.638. Neste domingo, 3.709.809, ou seja, 210,8 mil candidatos a menos.