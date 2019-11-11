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Dados do ES

No ES, 4,2 mil que fizeram a 1ª prova do Enem perderam a 2ª

Dos 76,6 mil que fizeram as provas na semana passada e eram esperados neste domingo, 72,4 mil compareceram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 23:15

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 23:15

Candidata consegue entrar no último instante para a prova do Enem 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva
No ES, 4,2 mil que fizeram a primeira prova do Enem perderam a segunda
Entre os inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Espírito Santo, 29.864 não compareceram aos locais de prova neste domingo (10), segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep).
Os que fizeram as provas de Matemática e Ciências da Natureza foram 72.412. Como no primeiro dia do Enem o comparecimento foi de 76.684, significa que 4.272 inscritos fizeram as provas na semana passada, mas por alguma razão não compareceram neste domingo.
Ao todo, 102.276 pessoas se inscreveram para o Enem no Espírito Santo. No primeiro dia, porém, a taxa de ausências foi de 25%, com 25.592 faltosos. O percentual deixou o Estado entre aqueles com maior número de não comparecimentos.
A parcela de ausentes, no primeiro dia, foi maior apenas no Amazonas (31,1%), em Mato Grosso (25,9%), Roraima (25,3%), Rondônia (25,2%) e Mato Grosso do Sul (25,10%). 
Em todo o país, foram 5.095.388 inscritos para o Enem. Desse total, 23,06% não compareceram no primeiro dia e 27,19% não fizeram as provas no segundo. Na semana passada, os presentes foram 3.920.638. Neste domingo, 3.709.809, ou seja, 210,8 mil candidatos a menos.
Os faltosos do último domingo até podiam participar da segunda prova, mas apenas para autoavaliação. O desempenho não será considerado para acesso a uma universidade pública por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) aqui ou em outro Estado.

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