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Ausências

ES fica entre os Estados com mais faltosos no primeiro dia do Enem 2019

Percentual de inscritos que não compareceram só foi maior em outros cinco Estados da federação.  Compareceram ao primeiro dia de provas no Estado 76.684 pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 00:16

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 00:16

Candidata chega para as provas do Enem, em escola do Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
ES fica entre os Estados com mais faltosos no primeiro dia do Enem 2019
Dos 102.276 inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Espírito Santo, 25% não compareceram neste domingo (3) para o primeiro dia de provas. Ao todo, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), 25.592 não compareceram. Os presentes foram 76.684.
O percentual de ausentes foi maior em apenas outros cinco Estados. A pior taxa de não comparecimento foi registrada no Amazonas, 31,1%. Mato Grosso (25,9%), Roraima (25,3%), Rondônia (25,2%) e Mato Grosso do Sul (25,10%) tiveram percentuais semelhantes.
O percentual de faltas deste ano no Espírito Santo - o mesmo que o do Distrito Federal (25%) - é ligeiramente maior que o do primeiro dia de provas de 2018, quando 24,1% dos inscritos se ausentaram no Estado.
Este ano, a média de ausências por unidade da federação ficou em 23,1%. O maior comparecimento foi registrado no Piauí. O Estado do Nordeste brasileiro registrou 81% de presença. Os faltosos foram 19% dos inscritos, o que corresponde a 23.238 inscritos.
Em todo o Brasil, 3.920.638 inscritos fizeram o exame neste domingo. Eles foram 76,9% dos 5,1 milhões de inscritos no Enem neste ano. O segundo dia de provas será no próximo domingo, 10 de novembro.

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