Candidata chega para as provas do Enem, em escola do Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. ES fica entre os Estados com mais faltosos no primeiro dia do Enem 2019

Dos 102.276 inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Espírito Santo, 25% não compareceram neste domingo (3) para o primeiro dia de provas. Ao todo, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), 25.592 não compareceram. Os presentes foram 76.684.

O percentual de ausentes foi maior em apenas outros cinco Estados. A pior taxa de não comparecimento foi registrada no Amazonas, 31,1%. Mato Grosso (25,9%), Roraima (25,3%), Rondônia (25,2%) e Mato Grosso do Sul (25,10%) tiveram percentuais semelhantes.

O percentual de faltas deste ano no Espírito Santo - o mesmo que o do Distrito Federal (25%) - é ligeiramente maior que o do primeiro dia de provas de 2018, quando 24,1% dos inscritos se ausentaram no Estado.

Este ano, a média de ausências por unidade da federação ficou em 23,1%. O maior comparecimento foi registrado no Piauí. O Estado do Nordeste brasileiro registrou 81% de presença. Os faltosos foram 19% dos inscritos, o que corresponde a 23.238 inscritos.

Em todo o Brasil, 3.920.638 inscritos fizeram o exame neste domingo. Eles foram 76,9% dos 5,1 milhões de inscritos no Enem neste ano. O segundo dia de provas será no próximo domingo, 10 de novembro.