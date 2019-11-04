Sem muitas polêmicas, Enem não trouxe questões sobre ditadura militar

Como os pais podem ajudar os filhos a irem bem nas provas Crédito: Reprodução

Pela primeira vez, desde 2009 - quando o Enem teve o formato reformulado -, questões relacionadas à ditadura militar não foram abordadas na prova. A ausência de assuntos que pudessem gerar polêmicas chamou a atenção dos professores nesta edição. O primeiro dia de prova contou com questões de Linguagens e Ciências Humanas e também a Redação. Confira a avaliação dos professores do Colégio Salesiano do primeiro dia de prova no vídeo abaixo.

Por ser o primeiro ano de aplicação da prova na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL), a expectativa era de que temas relacionados a Direitos Humanos não fossem abordados, especialmente após a criação de uma comissão do Inep para fazer análise ideológica das questões. Contudo, assuntos como escravidão, comunidades quilombolas e direito da mulher apareceram na prova de Ciências Humanas.

Houve ausência, porém, de temas mais polêmicos como a ditadura militar e população LGBT, como destacou a professora de história do colégio Salesiano, Caroline Firmino. Ela também frisou que questões sobre a Era Vargas não apareceram nesta edição.

"A retirada destes temas este ano é algo que nos intriga. Eram assuntos recorrentes e abordados em praticamente todas as edições" Caroline Firmino - Professora de História do colégio Salesiano

Nas questões de Geografia, houve predominância da geografia física e assuntos do cotidiano. O professor de Atualidades e Geografia, Lucas Campos, chamou atenção para uma questão que abordava trabalhos análogos à escravidão. Segundo ele, apesar de propor uma discussão extremamente relevante, o texto fazia menção ao Ministério do Trabalho, extinto pelo atual governo

"É um assunto que gera um debate importante, porém a questão foi feita em cima de um texto de 2014 que menciona a atuação do Ministério do Trabalho, que não existe mais", disse.