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Análise sobre a prova

Sem muitas polêmicas, Enem não trouxe questões sobre ditadura militar

Esta é a primeira vez, desde 2009, quando o Enem foi reformulado, que o exame não aborda o tema da ditadura militar. Professores também sentiram falta de questões sobre Era Vargas e LGBTs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 23:30

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 23:30

Como os pais podem ajudar os filhos a irem bem nas provas Crédito: Reprodução
Pela primeira vez, desde 2009 - quando o Enem teve o formato reformulado -, questões relacionadas à ditadura militar não foram abordadas na prova. A ausência de assuntos que pudessem gerar polêmicas chamou a atenção dos professores nesta edição. O primeiro dia de prova contou com questões de Linguagens e Ciências Humanas e também a Redação. Confira a avaliação dos professores do Colégio Salesiano do primeiro dia de prova no vídeo abaixo. 
Por ser o primeiro ano de aplicação da prova na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL), a expectativa era de que temas relacionados a Direitos Humanos não fossem abordados, especialmente após a criação de uma comissão do Inep para fazer análise ideológica das questões. Contudo, assuntos como escravidão, comunidades quilombolas e direito da mulher apareceram na prova de Ciências Humanas.

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Houve ausência, porém, de temas mais polêmicos como a ditadura militar e população LGBT,  como destacou a professora de história do colégio Salesiano, Caroline Firmino. Ela também frisou que questões sobre a Era Vargas não apareceram nesta edição.
"A retirada destes temas este ano é algo que nos intriga. Eram assuntos recorrentes e abordados em praticamente todas as edições"
Caroline Firmino - Professora de História do colégio Salesiano
Nas questões de Geografia, houve predominância da geografia física e assuntos do cotidiano. O professor de Atualidades e Geografia, Lucas Campos, chamou atenção para uma questão que abordava trabalhos análogos à escravidão. Segundo ele, apesar de propor uma discussão extremamente relevante, o texto fazia menção ao Ministério do Trabalho, extinto pelo atual governo
"É um assunto que gera um debate importante, porém a questão foi feita em cima de um texto de 2014 que menciona a atuação do Ministério do Trabalho, que não existe mais", disse.
As questões mais voltadas a Sociologia e Filosofia estavam bem limitadas, segundo os professores do Colégio Salesiano.  O professor André Luiz destacou uma abordagem mais cultural em Sociologia, exigindo pouco conhecimento de teoria dos candidatos. Ele considerou a prova mais fácil desde 2009. Já Filosofia demandou mais atenção. O professor Ezimar Bravin disse que as questões exigiam conhecimento mais apurado de Filosofia moderna e contemporânea.

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