Foto com proposta da redação do Enem vaza minutos após início da prova

A redação do Enem vazou minutos após o início da realização da prova neste domingo (03) Crédito: Reprodução/twitter

Minutos após o início do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 já circulava nas redes sociais a imagem da página com a proposta da redação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pela aplicação da prova, confirmou que a imagem é real, mas diz que o vazamento não prejudicou o andamento do exame.

"O Inep informa que é real a imagem da prova do Enem 2019 que circula nas redes sociais. É importante esclarecer que a divulgação, que ocorreu após o início da aplicação, não prejudicou o andamento do exame. Todos os participantes já tinham passado pelos procedimentos de segurança e estavam nos locais de prova", disse o órgão em nota.

"Os órgãos competentes já foram acionados pelo Inep para identificar a origem e o responsável pela divulgação da imagem", completa.

@AbrahamWeint e @BolsonaroSP , observem a foto do caderno de redação do #Enem2019 vazada. Na Seta superior o código de barras está visível. Ora, o candidato não iria querer se identificar. Já na Seta à esquerda, há várias folhas de respostas. Pode-se inferir que não foi candidato pic.twitter.com/Jl33GjWfNc — Área Militar (@areamilitarof) November 3, 2019