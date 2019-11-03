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Enem 2019

Foto com proposta da redação do Enem vaza minutos após início da prova

O Inep, órgão responsável pela prova, confirmou a veracidade do vazamento, porém sem prejuízos para a realização do exame
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 18:04

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 18:04

A redação do Enem vazou minutos após o início da realização da prova neste domingo (03) Crédito: Reprodução/twitter
Minutos após o início do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 já circulava nas redes sociais a imagem da página com a proposta da redação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pela aplicação da prova, confirmou que a imagem é real, mas diz que o vazamento não prejudicou o andamento do exame.
"O Inep informa que é real a imagem da prova do Enem 2019 que circula nas redes sociais. É importante esclarecer que a divulgação, que ocorreu após o início da aplicação, não prejudicou o andamento do exame. Todos os participantes já tinham passado pelos procedimentos de segurança e estavam nos locais de prova", disse o órgão em nota.

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"Os órgãos competentes já foram acionados pelo Inep para identificar a origem e o responsável pela divulgação da imagem", completa.
O edital do Enem prevê que, após entrar no local de prova, o candidato não possa usar celular ou qualquer dispositivo eletrônico. Os portões do local de prova fecharam às 13h e o exame teve início às 13h30. Cerca de 30 minutos depois, a foto com a página da redação já circulava nas redes sociais.

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