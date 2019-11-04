Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Aplicador do Enem teria vazado foto da prova, diz ministro
Vazamento

Aplicador do Enem teria vazado foto da prova, diz ministro

Abraham Weintraub prometeu 'escangalhar ao máximo a vida' do responsável pelo vazamento das imagens da prova
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 23:08

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 23:08

A redação do Enem vazou minutos após o início da realização da prova neste domingo (03) Crédito: Reprodução/twitter
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que a foto com o teor da prova do Enem que vazou no início da tarde deste domingo, 3, não provocou danos ao exame e, em sua avaliação, não abrirá brechas para pedidos na Justiça para a anulação da prova. Análises feitas até o momento, de acordo com ele, indicam que o vazamento teria sido provocado por um aplicador de provas que, notando a ausência de três candidatos, teria aberto os cadernos e fotografado.
Weintraub disse esperar que rapidamente a pessoa envolvida seja encontrada. Questionado sobre quais seriam as penas que o autor do vazamento estaria submetido, o ministro afirmou que a intenção seria "escangalhar ao máximo a vida dele". "A gente vai atrás de absolutamente tudo para que essa pessoa pague pela má-fé e falsidade", disse.
Apesar do vazamento, o ministro classificou o primeiro dia da aplicação de prova como "tranquila". Neste domingo, 376 candidatos foram eliminados, por descumprir as regras que estavam expostas no edital, como portar celulares.
Abraham Weintraub prometeu empenho para identificar o responsável pelo vazamento Crédito: Luis Fortes/MEC
Weintraub e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, disseram estar satisfeitos com o conteúdo das questões. Neste ano, não houve temas relacionados, por exemplo, à ditadura militar.
Questionado sobre a ausência destes temas, Weintraub admitiu que havia uma recomendação para os formuladores do exame de evitar polêmicas. "O conteúdo das questões não vou comentar", disse, para mais tarde completar que somente neste domingo teve conhecimento das questões.
Weintraub afirmou ainda que a orientação era fazer uma prova de forma a selecionar pessoas mais qualificadas. "O objetivo não era dividir, doutrinar, é selecionar as pessoas mais capacitadas."

Veja Também

Redação divide opiniões de candidatos no primeiro dia de prova do Enem

Foto com proposta da redação do Enem vaza minutos após início da prova

Após perder RG e ficar fora do Enem, estudante ganha bolsa em Vitória

O presidente do Inep, Alexandre Lopes, afirmou que uma das questões, de uma quadrilhista surda, era uma homenagem à Michelle Bolsonaro.
Weintraub afirmou ainda que a prova era a "cara" do presidente Jair Bolsonaro. "Foi com menor custo nominal e mais baixo aparentemente de problemas", disse.
O primeiro dia de prova do Enem apresentou uma das mais baixas abstenções da história, de acordo com a informação do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Dos 5,095 milhões de inscritos, 3,92 milhões compareceram à prova. A abstenção ficou em 23,7%. A expectativa, no entanto, é que o número aumente no próximo domingo, quando será realizada a segunda etapa da prova.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados