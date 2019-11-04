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Primeira etapa

Redação divide opiniões de candidatos no primeiro dia de prova do Enem

O tema 'Democratização do acesso ao cinema no Brasil' pegou muitos candidatos de surpresa, que esperavam um tema mais em evidência no país ou no mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 22:40

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 22:40

Candidatos aguardando abertura dos portões no primeiro dia de provas do Enem Crédito: Caíque Verli
Os candidatos que participaram do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) demonstraram impressões diferentes sobre a prova realizada neste domingo (3). Nesta primeira etapa do exame, eles tiveram que responder 45 questões de Linguagens e 45 de Ciências Humanas, além de elaborar a redação. O tema "Democratização do acesso ao cinema no Brasil" pegou muitos estudantes de surpresa.
Quem terminou a prova rápido, passando pouco do prazo mínimo de duas horas, disse não ter encontrado muitas dificuldades no conteúdo. É o caso do universitário Lucas Teixeira, 21, que cursa Fisioterapia e está tentando uma boa nota no Enem para melhorar a bolsa de estudos. "Achei a prova bem tranquila, a redação também teve um tema tranquilo. Não tive muita dificuldade", disse.

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Lucas Teixeira foi um dos primeiros a finalizar a prova do Enem em uma faculdade particular, em Goiabeiras Crédito: José Carlos Schaeffer
Outros candidatos que fizeram o Enem no ano passado e repetiram o exame neste ano perceberam um conteúdo mais interpretativo, como estudante de administração Luca Simões, de 19 anos. "Achei a prova um pouco diferente da do ano passado. As questões tinham mais texto e menos figuras e imagens para analisar. O tema da redação surpreendeu. Eu vi pouca gente falando sobre ele."

PROVA EXAUSTIVA

Quem ficou até próximo do fim do tempo de prova achou o conteúdo extenso e bem cansativo. O estudante Guilherme Nunes, 17, que quer cursar Relações Internacionais, afirmou que apesar de o tema da redação ter sido inesperado, conseguiu desenvolver um bom texto.  
"É bastante cansativo ficar mais de 5 horas sentado fazendo a prova. A parte que mais pegou mesmo foi a redação. Durante todo o ano, os professores mostraram vários temas que poderiam cair para a gente estudar, e esse não foi apresentado nas aulas. Foi um tema bastante surpreendente mesmo, mas deu para desenvolver uma boa redação sim", relatou.
Guilherme Nunes classificou a prova do Enem como cansativa e longa Crédito: José Carlos Schaeffer
Já o estudante Lucas Costa Faria, 20, que está tentando o curso de Medicina, afirmou que a prova estava melhor do que a do ano passado, porém mais cansativa. Eu achei ela melhor do que a do ano passado, com menos complexidade de conteúdos. Estavam mais flexíveis, exigindo mais atenção e interpretação da prova. Por isso, foi bem cansativa, explicou.

MÃE E FILHO JUNTOS

A jornalista Francineide Ferreira, 46, e o filho Lucas Ferreira, 15, fizeram a prova juntos. Ela tentando o curso de Psicologia e ele como treineiro, já que ainda está no primeiro ano do ensino médio. A redação e o conteúdo mais interpretativo também foram destacados por ambos.
O tema da redação foi simples, poderiam ter outras coisas para abordar. A prova teve questões muito contextuais o que ajuda a gente como eu que já está fora da escola há bastante tempo. Foi cansativo tanto para ele quanto para mim", afirmou.
A jornalista Francineide Ferreira e o filho Lucas Ferreira, de 16 anos, realizaram a prova do Enem Crédito: José Carlos Schaeffer
O primeiro dia de provas movimentou a Grande Vitória. Nos locais de aplicação do exame, o trânsito ficou complicado no meio do dia, durante o início das provas, e por volta das 19h, quando o horário para a realização do teste foi encerrado. Por isso, na volta para casa os candidatos enfrentaram dificuldades.  Segundo a Polícia Militar, nenhuma ocorrência foi registrada durante a realização das provas no Estado. 

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