Sisu, ProUni, Nossa Bolsa e Fies: veja como usar sua nota do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou, na manhã desta sexta-feira (17), as notas dos estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Em todo Brasil, quase 4 milhões de candidatos fizeram a última edição da prova, realizada nos dias 3 e 10 de novembro do ano passado.
O exame é a maior porta de entrada para as universidades públicas e privadas do Brasil e para algumas instituições em Portugal. Com todas essas possibilidades, é importante se informar sobre as opções que a nota da prova oferece. Confira todos os prazos e como usar sua nota do Enem para garantir uma vaga no Ensino Superior.
ESTUDAR EM PORTUGAL
Entre os dias 21 e 24 de janeiro, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abre suas inscrições para os candidatos do Enem 2019. Nele, instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para os mais variados cursos. No Estado, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai oferecer 1.838 em 45 cursos. Já a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai ofertar 2.776 vagas em 73 cursos. As inscrições poderão ser realizadas pelo site do programa. O resultado da primeira chamada regular será divulgado dia 28 de janeiro. Lembrando que essas vagas são referentes ao primeiro semestre do ano. Para quem quiser ingressar em alguma instituição no meio do ano, existe uma nova seleção em junho.
As inscrições para o ProUni (Programa Universidade para Todos) já têm data marcada. Estudantes de todo o país poderão começar a se inscrever no dia 28 de janeiro. O prazo vai até as 23h59 de 31 de janeiro. Em seis faculdades particulares consultadas pela reportagem, serão mais de 1.700 vagas no Espírito Santo. Os interessados vão poder se inscrever no portal do Prouni. A primeira chamada com a relação dos selecionados será divulgada no dia 4 de fevereiro. Já a segunda chamada acontece no dia 18 de fevereiro.
Criado pelo governo do Estado do Espírito Santo, o programa Nossa Bolsa vai oferecer, este ano, 1.700 bolsas de graduação. Os interessados devem ficar atentos ao cronograma do processo seletivo, que estará com inscrições abertas entre os dias 29 de janeiro e 3 de fevereiro pelo site do programa. As vagas são destinadas a estudantes de baixa renda que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas ou privadas com bolsa integral. Os cursos são de diversas áreas do conhecimento, como Engenharia, Psicologia, Enfermagem, Administração, Direito, Odontologia e outros. Para participar, os candidatos devem utilizar o número de inscrição do Enem e informá-lo na hora do cadastro. Haverá lista de espera para as vagas não preenchidas mesmo após as duas chamadas iniciais previstas.
O Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) é um programa do MEC para facilitar o ingresso de estudantes no ensino superior por meio do financiamento dos custos da universidade. Além da análise socioeconômica, outro critério para um candidato conseguir financiamento estudantil é ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010. Os estudantes não podem zerar a redação e precisam atingir uma nota mínima de 450 em cada uma das disciplinas específicas. Nesse ano, as inscrições abrem a partir do dia 5 de fevereiro e vão até o dia 20. Mais informações pelo site do programa.
No geral, muitas faculdades particulares têm optado por destinar uma parcela de suas vagas para alunos que não fizeram o vestibular tradicional, mas tiveram um bom desempenho no Enem. Cada instituição tem seu critério, mas algumas, inclusive, oferecem bolsas de estudos dependendo da nota do estudante. É importante o estudante se informar sobre os requisitos para o ingresso em cada uma das faculdades de interesse.
Atualmente, 46 instituições de Portugal permitem estudantes brasileiros utilizarem a nota do Enem como chave de acesso. Pelo convênio entre os dois países, cada universidade define qual será a nota de corte do Enem para cada um de seus cursos. É possível conferir a relação de faculdades portuguesas que aceitam o exame pelo site do Inep. Mas atenção: os acordos não envolvem transferência de recursos e não preveem financiamento estudantil pelo governo brasileiro. A revalidação de diplomas e o exercício profissional no Brasil dos estudantes formados em Portugal estão sujeitos à legislação brasileira.