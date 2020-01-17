Sisu, ProUni, Nossa Bolsa e Fies: veja como usar sua nota do Enem

No geral, muitas faculdades particulares têm optado por destinar uma parcela de suas vagas para alunos que não fizeram o vestibular tradicional, mas tiveram um bom desempenho no Enem. Cada instituição tem seu critério, mas algumas, inclusive, oferecem bolsas de estudos dependendo da nota do estudante. É importante o estudante se informar sobre os requisitos para o ingresso em cada uma das faculdades de interesse.