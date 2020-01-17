Estudante de 20 anos do ES tirou nota 1000 na redação do Enem

Das 53 redações nota 1000 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 , 32 foram escritas por mulheres, de acordo com o Ministério da Educação (Mec). As idades dos participantes variam entre 16 e 28 anos e eles são de 15 estados e do Distrito Federal. No Espírito Santo, uma estudante de 20 anos conquistou a nota máxima na redação.
O tema desta edição foi Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O texto deveria ser do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, desenvolvido a partir da situação-problema proposta e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores. As redações com nota máxima são de estados do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.
ESTADOS COM REDAÇÃO NOTA MIL
- Minas Gerais = 13 participantes
- Ceará = 6 participantes
- Rio de Janeiro = 6 participantes
- Rio Grande do Norte = 6 participantes
- São Paulo = 4 participantes
- Goiás = 4 participantes
- Piauí = 2 participantes
- Pará = 2 participantes
- Distrito Federal = 2 participantes
- Espírito Santo = 1 participante
- Alagoas = 2 participantes
- Bahia = 1 participante
- Maranhão = 1 participante
- Mato Grosso do Sul = 1 participante
- Paraíba = 1 participante
- Pernambuco = 1 participante
NOTA ZERO
Segundo o Inep, mais de 143 mil participantes zeraram a redação. As notas individuais do exame foram disponibilizadas nesta sexta no portal do Enem. A nota média das redações ficou em 592,9. Os maiores percentuais de motivos para nota zero foram:
- Redações em branco - 56.945 participantes
- Fuga ao tema - 40.624 participantes
- Cópia do texto motivador - 23.265 participantes
- Outros motivos: 22.902 participantes
Para os treineiros, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2019, as notas estarão disponíveis em março, assim como o espelho da redação.
COMO ACESSAR SUA NOTA DO ENEM?
As notas individuais estão na Página do Participante, disponível no portal e no aplicativo do Enem. O participante deverá informar o CPF e a senha cadastrada. É possível, ainda, visualizar o número de inscrição, que é imprescindível, por exemplo, para ingressar no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e no Programa Universidade para Todos (ProUni). A nota pode ser usada ainda para conseguir financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), ingressar diretamente em instituições de ensino superior e até estudar em instituições parceiras de Portugal.
Estudante de 20 anos do ES tirou nota 1000 na redação do Enem