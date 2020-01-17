Estudante de 20 anos do ES tirou nota 1000 na redação do Enem

Prova de Redação: dicas para se dar bem na hora de produzir o texto no Enem Crédito: Arquivo

Das 53 redações nota 1000 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 , 32 foram escritas por mulheres, de acordo com o Ministério da Educação (Mec). As idades dos participantes variam entre 16 e 28 anos e eles são de 15 estados e do Distrito Federal. No Espírito Santo, uma estudante de 20 anos conquistou a nota máxima na redação.

O tema desta edição foi Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O texto deveria ser do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, desenvolvido a partir da situação-problema proposta e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores. As redações com nota máxima são de estados do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

ESTADOS COM REDAÇÃO NOTA MIL

Minas Gerais = 13 participantes

Ceará = 6 participantes

Rio de Janeiro = 6 participantes

Rio Grande do Norte = 6 participantes

São Paulo = 4 participantes

Goiás = 4 participantes

Piauí = 2 participantes

Pará = 2 participantes

Distrito Federal = 2 participantes

Espírito Santo = 1 participante

Alagoas = 2 participantes

Bahia = 1 participante

Maranhão = 1 participante

Mato Grosso do Sul = 1 participante

Paraíba = 1 participante

Pernambuco = 1 participante

NOTA ZERO

Segundo o Inep, mais de 143 mil participantes zeraram a redação. As notas individuais do exame foram disponibilizadas nesta sexta no portal do Enem. A nota média das redações ficou em 592,9. Os maiores percentuais de motivos para nota zero foram:

Redações em branco - 56.945 participantes

- 56.945 participantes Fuga ao tema - 40.624 participantes

- 40.624 participantes Cópia do texto motivado r - 23.265 participantes



r - 23.265 participantes Outros motivos: 22.902 participantes

Para os treineiros, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2019, as notas estarão disponíveis em março, assim como o espelho da redação.

COMO ACESSAR SUA NOTA DO ENEM?

As notas individuais estão na Página do Participante, disponível no portal e no aplicativo do Enem . O participante deverá informar o CPF e a senha cadastrada. É possível, ainda, visualizar o número de inscrição, que é imprescindível, por exemplo, para ingressar no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e no Programa Universidade para Todos (ProUni). A nota pode ser usada ainda para conseguir financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), ingressar diretamente em instituições de ensino superior e até estudar em instituições parceiras de Portugal.