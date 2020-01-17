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Educação

Estudante de 20 anos do ES tirou nota 1000 na redação do Enem

Segundo o Inep, apenas 53 candidatos conseguiram a nota máxima na redação. A maioria dos autores das redações nota 1000 é composta por mulheres

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 16:42
Prova de Redação: dicas para se dar bem na hora de produzir o texto no Enem Crédito: Arquivo
Das 53 redações nota 1000 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 , 32 foram escritas por mulheres, de  acordo com o Ministério da Educação (Mec). As idades dos participantes variam entre 16 e 28 anos e eles são de 15 estados e do Distrito Federal.  No Espírito Santo, uma estudante de 20 anos conquistou a nota máxima na redação. 
O tema desta edição foi Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O texto deveria ser do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, desenvolvido a partir da situação-problema proposta e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores. As redações com nota máxima são de estados do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

ESTADOS COM REDAÇÃO NOTA MIL

  • Minas Gerais = 13 participantes
  • Ceará = 6 participantes
  • Rio de Janeiro  = 6 participantes 
  • Rio Grande do Norte = 6 participantes
  • São Paulo = 4 participantes
  • Goiás = 4 participantes 
  • Piauí = 2 participantes
  • Pará = 2 participantes
  • Distrito Federal = 2 participantes
  • Espírito Santo = 1 participante
  • Alagoas = 2 participantes
  • Bahia = 1 participante
  • Maranhão = 1 participante
  • Mato Grosso do Sul = 1 participante
  • Paraíba = 1 participante
  • Pernambuco = 1 participante
NOTA ZERO
Segundo o Inep, mais de 143 mil participantes zeraram a redação. As notas individuais do exame foram disponibilizadas nesta sexta no portal do Enem. A nota média das redações ficou em 592,9.  Os maiores percentuais de motivos para nota zero foram: 
  • Redações em branco - 56.945 participantes
  • Fuga ao tema - 40.624 participantes
  • Cópia do texto motivador - 23.265 participantes
  • Outros motivos: 22.902 participantes
Para os treineiros, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2019, as notas estarão disponíveis em março, assim como o espelho da redação.

COMO ACESSAR SUA NOTA DO ENEM?

As notas individuais estão na Página do Participante, disponível no portal e no aplicativo do Enem. O participante deverá informar o CPF e a senha cadastrada. É possível, ainda, visualizar o número de inscrição, que é imprescindível, por exemplo, para ingressar no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e no Programa Universidade para Todos (ProUni). A nota pode ser usada ainda para conseguir financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), ingressar diretamente em instituições de ensino superior e até estudar em instituições parceiras de Portugal.

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