Veja como recuperar senha para conferir o resultado do Enem

Os estudantes que realizaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
de 2019 já podem iniciar os preparativos para conferir o resultado, que será divulgado na sexta-feira (17). Quem não lembra a senha para entrar na Página do Participante
, onde serão publicadas as notas individuais, já pode iniciar a recuperação dos dados.
Com a nota do Enem, os estudantes poderão buscar vagas para ingressar no ensino superior público do país. As principais formas de utilizar a nota do Enem para realizar esse sonho são o Sistema de Seleção Unificada (Sisu)
, Programa Universidade Para Todos (ProUni)
, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o ingresso direto nas instituições. Além disso, 47 universidades portuguesas aceitam o exame no processo seletivo de alunos.
Para recuperar a senha cadastrada, o candidato deve acessar https://enem.inep.gov.br/participante/#!/
e responder ao desafio de figuras solicitado pelo site. Em seguida, é preciso inserir o CPF, clicar em esqueci minha senha - no canto inferior direito da tela e clicar em enviar senha. Depois, basta aguardar que uma nova senha seja enviada para o e-mail cadastrado e, assim que tiver a nova senha, digitar no sistema para conferir o resultado.
Se o candidato não encontrar a senha rapidamente na caixa de entrada do e-mail, deve aguardar uns minutos ou procurar na caixa de spam. Nos casos em que a pessoa não tem mais acesso ao e-mail cadastrado, também é possível alterar o e-mail. Será preciso lembrar o e-mail anterior e responder a perguntas de confirmação. Já para quem precisa informar um novo endereço eletrônico, a orientação é clicar em alterar e-mail.
Por meio do número 0800 616161, os candidatos também podem esclarecer dúvidas ou relatar dificuldades para acessar a senha, com a Central de Atendimento do Ministério da Educação (MEC)