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Veja como recuperar senha para conferir o resultado do Enem

As notas individuais dos estudantes que realizaram o exame serão divulgadas na sexta-feira, dia 17

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 16:46
Os estudantes que realizaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 já podem iniciar os preparativos para conferir o resultado, que será divulgado na sexta-feira (17). Quem não lembra a senha para entrar na Página do Participante, onde serão publicadas as notas individuais, já pode iniciar a recuperação dos dados.
Notas do Enem podem ser conferidas no site do MEC pelo computador ou celular Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
Com a nota do Enem, os estudantes poderão buscar vagas para ingressar no ensino superior público do país. As principais formas de utilizar a nota do Enem para realizar esse sonho são o Sistema de Seleção Unificada (Sisu)Programa Universidade Para Todos (ProUni), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o ingresso direto nas instituições. Além disso, 47 universidades portuguesas aceitam o exame no processo seletivo de alunos.

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Para recuperar a senha cadastrada, o candidato deve acessar https://enem.inep.gov.br/participante/#!/ e responder ao desafio de figuras solicitado pelo site. Em seguida, é preciso inserir o CPF, clicar em esqueci minha senha - no canto inferior direito da tela  e clicar em enviar senha. Depois, basta aguardar que uma nova senha seja enviada para o e-mail cadastrado e, assim que tiver a nova senha, digitar no sistema para conferir o resultado.
Se o candidato não encontrar a senha rapidamente na caixa de entrada do e-mail, deve aguardar uns minutos ou procurar na caixa de spam. Nos casos em que a pessoa não tem mais acesso ao e-mail cadastrado, também é possível alterar o e-mail. Será preciso lembrar o e-mail anterior e responder a perguntas de confirmação. Já para quem precisa informar um novo endereço eletrônico, a orientação é clicar em alterar e-mail.

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Por meio do número 0800 616161, os candidatos também podem esclarecer dúvidas ou  relatar dificuldades para acessar a senha, com a Central de Atendimento do Ministério da Educação (MEC) 
COMO RECUPERAR A SENHA

  • Acesse o endereço eletrônico https://enem.inep.gov.br/participante/#!/

  • Responda ao desafio de figuras solicitado no campo

  • Insira seu CPF

  • Clique em esqueci minha senha no canto inferior direito da tela

  • Clique em enviar senha

  • Aguarde uma nova senha ser enviada para o seu e-mail cadastrado

  • Assim que tiver a nova senha, digite-a no sistema para conferir seu resultado.

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