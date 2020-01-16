Veja como recuperar senha para conferir o resultado do Enem

Se o candidato não encontrar a senha rapidamente na caixa de entrada do e-mail, deve aguardar uns minutos ou procurar na caixa de spam. Nos casos em que a pessoa não tem mais acesso ao e-mail cadastrado, também é possível alterar o e-mail. Será preciso lembrar o e-mail anterior e responder a perguntas de confirmação. Já para quem precisa informar um novo endereço eletrônico, a orientação é clicar em alterar e-mail.