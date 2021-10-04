Entenda como será o Enem em 2021 e se prepare para a prova em novembro

Enem digital: provas são aplicadas em computadores sem acesso à internet Crédito: Milca de Oliveira

A realização da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi marcada por uma série de mudanças devido à pandemia de Covid-19. Algumas delas, como o uso obrigatório de máscaras e distanciamento social, vão continuar sendo usadas na próxima edição.

Além disso, o Enem Digital, um modelo que foi testado em janeiro em algumas cidades, inclusive do Espírito Santo, vai se repetir. Mas diferente da edição anterior, as versões impressa e digital vão ter perguntas iguais e vão ser aplicadas na mesma data: 21 e 28 de novembro.

Um número maior de estudantes também vai poder fazer o modelo digital da prova. No total, foram oferecidas 101.100 vagas, sendo 1.350 no Espírito Santo.

Há ainda, a possibilidade de implementação de um novo modelo do teste: o Enem Seriado. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável por elaborar a prova, anunciou a proposta no ano passado e estuda a aplicação ainda este ano.

Confira como vai funcionar o Enem este ano:

ENEM DIGITAL

A versão digital do Enem segue a mesma estrutura da edição impressa: cinco provas divididas em dois dias. E diferente do que muita gente pensa, a prova não pode ser feita em casa ou em um computador pessoal. Ela é aplicada em um local definido pelo Inep, com um computador disponibilizado pela organização.

No Enem Digital, os estudantes respondem todas as perguntas pelo computador e apenas a redação é feita à mão. Ela não é obrigatória para todos os candidatos. Na verdade, apenas quem já concluiu o Ensino Médio ou vai se formar este ano pôde optar por este modelo.

A novidade em 2021 é que tanto a edição impressa quanto a digital serão aplicadas na mesma data: 21 e 28 de novembro. Além disso, as questões vão ser as mesmas. Para candidatos com deficiência visual, a versão no computador vai ser superampliada.

ENEM SERIADO

O Enem Seriado pode ser uma das grandes novidades do teste em 2021. A proposta foi anunciada em setembro de 2020, e previa a implementação ainda este ano apenas para estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio.

Por enquanto, não há datas para aplicação desse modelo de exame e a viabilidade para este ano está sendo discutida pelo Inep. O modelo, contudo, já foi detalhado e é semelhante ao vestibular seriado, utilizado por algumas universidades.

Diferente do Enem tradicional, em que a avaliação reúne todo o conteúdo do Ensino Médio, o Enem Seriado divide o conteúdo em três etapas, com avaliações aplicadas no fim de cada ano escolar.

Funciona assim: ao fim do 1º ano do Ensino Médio, o estudante faz uma prova do Enem com questões do conteúdo que ele aprendeu durante aquele ano. Esse mesmo esquema se repete no fim do 2º e do 3º ano do Ensino Médio. No final, é feita uma média da pontuação que o estudante obteve em cada uma das fases.

DISCIPLINAS E HORÁRIOS

Como nos últimos anos, o Enem vai ser aplicado em dois domingos. No primeiro, serão 45 questões de linguagens e 45 de ciências humanas, além da redação. No domingo seguinte, o candidato vai resolver mais 45 questões de matemática e outras 45 de ciências da natureza.

Nos dois dias, as provas começam às 13h30 e terminam às 19h (primeiro domingo) e 18h30 (no segundo domingo). A prova tem uma hora a mais de duração no primeiro dia por causa da redação.

REGRAS DE PREVENÇÃO À COVID

Mais uma vez, será obrigatório que os candidatos usem máscara durante a prova para reduzir o risco de contaminação por Covid-19. O uso de álcool em gel também é necessário.