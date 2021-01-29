Candidatos farão Enem digital no ES pela primeira vez. Veja regras
A primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) digital será realizada neste domingo (31) para 93.190 inscritos em 104 cidades do Brasil. No Estado, 1.283 pessoas se inscreveram para realizar as provas nessa modalidade. Embora as questões objetivas sejam feitas pelo computador, os candidatos deverão ir até os locais e prova, levando caneta preta, já que a redação será à mão. Documento com foto e máscara também são obrigatórios.
Em entrevista concedida à rádio CBN Vitória, nesta quinta-feira (28), o presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Camilo Mussi, disse que o exame será aplicado em quatro cidades capixabas.
O município de Vitória tem 728 candidatos; Cariacica tem 97; Vila Velha, 268; e Cachoeiro de Itapemirim, 190. De acordo com Mussi, mesmo com a prova sendo aplicada de forma virtual, os alunos terão de ir às instituições definidas pelo Inep no cartão de confirmação.
No primeiro dia de aplicação de prova impressa, a abstenção dos inscritos foi de 52,5% no Estado. O índice subiu no segundo dia de prova e atingiu 57,7% do total de candidatos esperados para esta edição.
""Vamos fazer história e mudar o modo de fazer avaliação no país. É importante que os inscritos compareçam porque vale nota na mesma proporção que o Enem impresso. Todo mundo que fizer, eu tenho certeza que vai gostar muito. E está muito bem preparada a prova"
COMO SERÁ
Assim como no Enem impresso, a avaliação ocorre em dois dias. Neste domingo (31), os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No dia 7 de fevereiro, será a vez de responder às questões de matemática e ciências da natureza.
O tempo de prova e os horários de aplicação também serão os mesmos, cinco horas e meia no primeiro dia e cinco horas no segundo. Os portões abrem também às 11h30 e fecham às 13h, no horário de Brasília.
A diferença é que a prova será feita pelo computador. As questões objetivas serão todas marcadas na tela, e os participantes não precisarão preencher o cartão-resposta à mão. A redação, no entanto, será escrita à mão, por isso a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, é obrigatória. O tema da redação e os textos motivadores estarão na tela.
No segundo dia de exame, a caneta também poderá ser usada. Os participantes receberão uma folha de rascunho para fazer os cálculos das provas de exatas à mão, caso desejem. Camilo Mussi informou que o candidato poderá anotar o gabarito escolhido por ele ao final da prova, quando faltarem 30 minutos para o encerramento do Enem.
Os computadores só terão acesso às provas. Os candidatos não terão acesso, por exemplo, à internet ou à calculadora. Na tela, quando a prova começar, aparecerão todas as questões. Será possível clicar em qual deseja acessar. O sistema também permite que o candidato escreva na tela com o mouse e que marque as questões para depois poder voltar nelas, por exemplo.
"O aluno chega no local de prova e vai para laboratório. O computador onde ele ficará já estará demarcado com o nome dele. Ele receberá a senha de acesso no momento da prova. Quando finalizar, deve acionar o fiscal e encerrar o sistema", orientou.
RESULTADO
O Inep vai divulgar os cadernos de provas do Enem digital, no site do Instituto, logo após o fim das aplicações, neste domingo (31) e no dia 7 de fevereiro. Diferente do Enem impresso, já que a prova será no computador, os participantes não poderão levar os cadernos de prova. Os gabaritos oficiais serão divulgados até 10 de fevereiro.