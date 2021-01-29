As provas do Enem Digital serão aplicadas neste domingo (31) em todo o Brasil Crédito: Agência Brasil/EBC

Your browser does not support the audio element. Candidatos farão Enem digital no ES pela primeira vez. Veja regras

A primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) digital será realizada neste domingo (31) para 93.190 inscritos em 104 cidades do Brasil. No Estado , 1.283 pessoas se inscreveram para realizar as provas nessa modalidade. Embora as questões objetivas sejam feitas pelo computador, os candidatos deverão ir até os locais e prova, levando caneta preta, já que a redação será à mão. Documento com foto e máscara também são obrigatórios.

Em entrevista concedida à rádio CBN Vitória, nesta quinta-feira (28), o presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Camilo Mussi, disse que o exame será aplicado em quatro cidades capixabas.

No primeiro dia de aplicação de prova impressa, a abstenção dos inscritos foi de 52,5% no Estado . O índice subiu no segundo dia de prova e atingiu 57,7% do total de candidatos esperados para esta edição.

""Vamos fazer história e mudar o modo de fazer avaliação no país. É importante que os inscritos compareçam porque vale nota na mesma proporção que o Enem impresso. Todo mundo que fizer, eu tenho certeza que vai gostar muito. E está muito bem preparada a prova" Camilo Mussi - Presidente substituto do Inep

COMO SERÁ

Assim como no Enem impresso, a avaliação ocorre em dois dias. Neste domingo (31), os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No dia 7 de fevereiro, será a vez de responder às questões de matemática e ciências da natureza.

O tempo de prova e os horários de aplicação também serão os mesmos, cinco horas e meia no primeiro dia e cinco horas no segundo. Os portões abrem também às 11h30 e fecham às 13h, no horário de Brasília.

A diferença é que a prova será feita pelo computador. As questões objetivas serão todas marcadas na tela, e os participantes não precisarão preencher o cartão-resposta à mão. A redação, no entanto, será escrita à mão, por isso a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, é obrigatória. O tema da redação e os textos motivadores estarão na tela.

No segundo dia de exame, a caneta também poderá ser usada. Os participantes receberão uma folha de rascunho para fazer os cálculos das provas de exatas à mão, caso desejem. Camilo Mussi informou que o candidato poderá anotar o gabarito escolhido por ele ao final da prova, quando faltarem 30 minutos para o encerramento do Enem.

Os computadores só terão acesso às provas. Os candidatos não terão acesso, por exemplo, à internet ou à calculadora. Na tela, quando a prova começar, aparecerão todas as questões. Será possível clicar em qual deseja acessar. O sistema também permite que o candidato escreva na tela com o mouse e que marque as questões para depois poder voltar nelas, por exemplo.

"O aluno chega no local de prova e vai para laboratório. O computador onde ele ficará já estará demarcado com o nome dele. Ele receberá a senha de acesso no momento da prova. Quando finalizar, deve acionar o fiscal e encerrar o sistema", orientou.

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