Mais de 60 mil candidatos faltaram às provas do Enem no ES

Abstenção do Enem 2020 no ES é de 57,7% Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Correção O título e o texto desta matéria informavam equivocamente o número de faltosos no segundo dia de prova do Enem no Espírito Santo. O percentual de abstenção de 57,7% se refere ao total de candidatos que se inscreveram para fazer o exame e não ao grupo que seguiu para a segunda etapa. As informações foram corrigidas na matéria.

A previsão era que 49.688 inscritos fizessem no segundo dia de provas, porém, 5.452 candidatos faltaram. Na primeira fase, eram esperados 104.532 candidatos no Estado, mas mais 60.296 desistiram de fazer o exame, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Nacionalmente, ao todo, eram esperados 5,5 milhões de candidatos, no entanto, 2.470.396 pessoas compareceram às provas (44,7%) e 3.052.633 (55,3%) faltaram. A abstenção desta edição do Enem é considerada recorde.

Em alguns casos, é possível solicitar a reaplicação das provas, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de fevereiro. O pedido deve ser feito na Página do Participante, a partir das 12h desta segunda (25) até sexta (29), e cada caso será analisado pelo Inep. Podem solicitar a reaplicação:

quem teve diagnóstico de Covid ou doenças infectocontagiosas na véspera do exame. O Inep já recebeu até o momento 18.210 solicitações de reaplicação de prova relacionadas ao novo coronavírus e aprovou 13.716 desse total

quem perdeu o Enem por problemas de infraestrutura, como as salas lotadas no domingo passado ou falta de luz nos locais de prova

Esta edição foi marcada pelo adiamento das provas para janeiro deste ano - inicialmente marcadas para novembro de 2020. A decisão foi tomada em julho do ano passado em razão do agravamento da pandemia. O próximo domingo terá a aplicação do projeto piloto do Enem digital, com provas para 96 mil inscritos. No Espírito Santo mais de mil pessoas se inscreveram para fazer a prova nesta modalidade.