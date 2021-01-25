Enem 2020: professores analisam prova de Ciências da Natureza

No segundo dia do Enem, candidatos resolveram questões de Ciências da Natureza e Matemática Crédito: Carlos Alberto Silva

O desafio para os candidatos que participaram da segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (24) foi resolver questões de Química, Física e Biologia, além de cálculos matemáticos. O conteúdo da prova de Ciências da Natureza foi analisado por um time de professores do UP Centro Educacional.

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 mobilizou estudantes no país inteiro. No Espírito Santo quase 50 mil avançaram à segunda etapa do teste. No primeiro dia de provas, realizado no domingo passado (17), mais de 104,5 mil estudantes se inscreveram. Contudo, 54,8 mil inscritos faltaram e, portanto, foram desclassificados.

Aplicado em meio à pandemia do novo coronavírus, o Enem teve recorde histórico de abstenções no país neste ano. Dos 5,7 milhões de estudantes inscritos, mais de 2,8 milhões não compareceram, um percentual de 51,5%. É o maior número desde a criação do exame, que começou a ser realizado em 1998. No último Enem, em 2019, a taxa de abstenção no Brasil foi de 23,7%.

A novidade deste ano foi o Enem Digital, que acontece pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.

ANÁLISE DOS CONTEÚDOS

Para os professores do UP Centro Educacional, a prova de Física exigiu um nível médio de dificuldade. Houve boa distribuição das questões em relação à disciplina, o que envolveu eletricidade, ondulatória/óptica, calorimetria e mecânica.

De acordo com os docentes, a maior parte das questões não apresentou grandes dificuldades de interpretação e abordou temas clássicos, frequentemente abordados nas aulas e nos livros de física.

A prova de Biologia do Enem também apresentou um grau médio de dificuldade, segundo os professores. Da forma que foram elaboradas, as questões exigiram que o aluno interpretasse o contexto do enunciado para entender o que está sendo questionado. Com relação à distribuição do conteúdo, a equipe do UP avalia que o direcionamento foi equilibrado.

Já os professores de Química disseram que a prova contemplou os assuntos de forma contextualizada e com grande abrangência nos conteúdos da disciplina. O grupo identificou questões de todos os níveis de dificuldade, mas destacou os assuntos ambientais. Segundo eles, a temática exigiu conhecimento do conteúdo para que fosse possível uma análise precisa das alternativas.