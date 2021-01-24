Veja como foi a movimentação no segundo dia de prova do Enem em Vitória

Em fotos e vídeos registrados neste domingo (24) em Vitória, é possível perceber que de início, por volta das 11h30, quando se deu a abertura dos portões dos locais de prova, havia pouca movimentação de pessoas. Já faltando cerca de dez minutos para o fechamento dos portões, aumentou o fluxo de candidatos na Faesa, em Vitória.

O edital do Instituto Nacional de Educação e Pesquisas Educacionais (Inep) para a realização do Enem 2020 coloca a máscara facial como item obrigatório, sob pena de ser impedido de realizar a prova caso não esteja com a proteção. No documento ainda consta que o participante deve permanecer com a máscara durante toda a prova, cobrindo a boca e o nariz.

O chefe do MEC, Milton Ribeiro, atribuiu, à ocasião, o não comparecimento ao medo da contaminação pelo novo coronavírus e também a um trabalho da "mídia" contra o exame que é a porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil. "Qualificamos como sucesso porque, no meio de uma crise, numa pandemia, nós conseguimos mobilizar milhões de pessoas de maneira segura, para mim, foi um sucesso. Estamos em situação de calamidade. Ainda por cima temos uma questão política de mídia contra, falando e criticando a realização do exame. Nesse ponto, acredito que foi um sucesso. Para os alunos que puderam fazer a prova, foi um sucesso", disse.