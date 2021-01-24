Veja como foi a movimentação no segundo dia de prova do Enem em Vitória

Com o fechamento dos portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) às 13h deste domingo (24), os estudantes fazem prova pelo segundo dia, com questões de matemática e ciências da natureza. O horário máximo para finalizar as questões é às 18h30. O exame teve início no domingo anterior (17).
Em fotos e vídeos registrados neste domingo (24) em Vitória, é possível perceber que de início, por volta das 11h30, quando se deu a abertura dos portões dos locais de prova, havia pouca movimentação de pessoas. Já faltando cerca de dez minutos para o fechamento dos portões, aumentou o fluxo de candidatos na Faesa, em Vitória.
Veja como foi a movimentação no segundo dia de provas do Enem em Vitória
Além dos já tradicionais itens indispensáveis para a realização da prova, como caneta transparente de cor preta e documento com foto, os estudantes que realizam o Enem neste ano de 2021, devido à pandemia do novo coronavírus, precisaram, obrigatoriamente, fazer uso de máscara de proteção facial.
O edital do Instituto Nacional de Educação e Pesquisas Educacionais (Inep) para a realização do Enem 2020 coloca a máscara facial como item obrigatório, sob pena de ser impedido de realizar a prova caso não esteja com a proteção. No documento ainda consta que o participante deve permanecer com a máscara durante toda a prova, cobrindo a boca e o nariz.
51% DE AUSÊNCIAS
No primeiro domingo de prova (17), 2.842.332 participantes no Brasil não compareceram às salas de aula. Apesar da taxa recorde de ausência entre todas as edições da avaliação, de 51,5%, o Ministério da Educação (MEC) considerou um sucesso a edição do exame realizada em meio à pandemia de Covid-19. Até então, o maior índice de faltas havia sido registrado em 2009, com 37,7%. Na última edição do Enem, de 2019, 23% dos inscritos não compareceram aos locais de prova.
O chefe do MEC, Milton Ribeiro, atribuiu, à ocasião, o não comparecimento ao medo da contaminação pelo novo coronavírus e também a um trabalho da "mídia" contra o exame que é a porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil. "Qualificamos como sucesso porque, no meio de uma crise, numa pandemia, nós conseguimos mobilizar milhões de pessoas de maneira segura, para mim, foi um sucesso. Estamos em situação de calamidade. Ainda por cima temos uma questão política de mídia contra, falando e criticando a realização do exame. Nesse ponto, acredito que foi um sucesso. Para os alunos que puderam fazer a prova, foi um sucesso", disse.