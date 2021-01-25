Enem 2020: prova de Matemática estava tradicional e com poucas pegadinhas

De acordo com os docentes, questões estavam bem divididas em seus conteúdos e relacionadas ao material trabalhado em sala de aula. Eles complementaram dizendo que a prova foi tradicional, apresentou poucas pegadinhas e nenhuma surpresa que pudesse complicar o desenvolvimento dos alunos.

A novidade deste ano foi o Enem Digital, que acontece pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.