Enem 2020: prova de Matemática estava tradicional e com poucas pegadinhas

Um time formado por professores de Matemática do UP Centro Educacional comentou a prova de Matemática aplicada neste domingo (24) no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem-2020). Na avaliação deles, o nível do que foi cobrado pela banca estava semelhante aos conteúdos das edições anteriores, com destaque para 2019.
De acordo com os docentes, questões estavam bem divididas em seus conteúdos e relacionadas ao material trabalhado em sala de aula. Eles complementaram dizendo que a prova foi tradicional, apresentou poucas pegadinhas e nenhuma surpresa que pudesse complicar o desenvolvimento dos alunos.
SEGUNDO DIA
O segundo dia de provas do Enem 2020 mobilizou estudantes no país inteiro. No Espírito Santo quase 50 mil avançaram à segunda etapa do teste. No primeiro dia de provas, realizado no domingo passado (17), mais de 104,5 mil estudantes se inscreveram. Contudo, 54,8 mil inscritos deixaram de participar e, portanto, foram desclassificados.
Aplicado em meio à pandemia do novo coronavírus, o Enem teve recorde histórico de abstenções no país neste ano. Dos 5,7 milhões de estudantes inscritos, mais de 2,8 milhões não compareceram, um percentual de 51,5%. É o maior número desde a criação do exame, que começou a ser realizado em 1998. No último Enem, em 2019, a taxa de abstenção no Brasil foi de 23,7%.
A novidade deste ano foi o Enem Digital, que acontece pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.