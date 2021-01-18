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Mais da metade

54 mil candidatos do ES estão eliminados do Enem por faltarem à prova

Número de ausentes no primeiro dia representa mais da metade dos candidatos inscritos no Estado. Abstenção neste ano bateu recorde histórico nacionalmente
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 jan 2021 às 13:38

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 13:38

Dia de prova do Enem
Fechamento dos portões no dia de Enem: ES teve mais de 54 mil eliminados por falta Crédito: Fernando Madeira
Mais de 54 mil estudantes estão eliminados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por terem faltado ao primeiro dia de aplicação de provas no Espírito Santo. Os dados, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) nesta segunda-feira (18), mostram que esse número de ausentes representa mais da metade dos inscritos.
No boletim, o Inep detalha que o Estado teve 104.532 inscritos no Enem 2020, aplicado neste ano. Do total, 54.844 não compareceram ao primeiro dia de provas, realizado neste domingo (17), o que representa 52,5% de abstenção. Outros 49.688 fizeram o exame (47,5%). Em 2019, 25% dos candidatos não compareceram ao primeiro dia de prova no Espírito Santo. 
Aplicado em meio à pandemia do novo coronavírus, o Enem teve recorde histórico de abstenções no país neste ano. Dos 5,7 milhões de estudantes inscritos, mais de 2,8 milhões não compareceram, um percentual de 51,5%. É o maior número desde a criação do exame, que começou a ser realizado em 1998. No último Enem, em 2019, a taxa de abstenção no Brasil foi de 23,7%.

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O Inep divulgou também o número de pessoas que solicitaram a reaplicação da prova por conta de contaminação por doenças infectocontagiosas. No boletim consta que, até a sexta-feira (16), foram 10.171 pedidos em todo o país, sendo que 8.180 foram aceitas e 1.991 não. O órgão informou que as solicitações indeferidas são por falta de laudo ou documentação que comprove a infecção. O instituto não detalhou os pedidos por Estado. 
Apesar do alto índice de faltas e de candidatos barrados por superlotação nas salas de provas, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, classificou o Enem como um sucesso e disse estar satisfeito com o trabalho que foi feito em meio à pandemia. O ministro ressaltou que a alta taxa de abstenção se deu por um medo da contaminação pela Covid-19.
O segundo dia de provas do Enem ocorre no domingo (24). Serão 45 questões de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e 45 questões de Matemática e Suas Tecnologias, com duração de 5 horas.

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