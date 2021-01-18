54 mil candidatos do ES estão eliminados do Enem por faltarem à prova

O Inep divulgou também o número de pessoas que solicitaram a reaplicação da prova por conta de contaminação por doenças infectocontagiosas. No boletim consta que, até a sexta-feira (16), foram 10.171 pedidos em todo o país, sendo que 8.180 foram aceitas e 1.991 não. O órgão informou que as solicitações indeferidas são por falta de laudo ou documentação que comprove a infecção. O instituto não detalhou os pedidos por Estado.