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Time do UP comenta prova

Enem 2020: "Redação não pode ser considerada difícil", avalia professora

O tema escolhido pelo Inep para o exame deste domingo (17)  foi "o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira"
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

17 jan 2021 às 21:02

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 21:02

Prova do Enem
Primeiro dia de aplicação do Enem em Vitória. ES contou com mais de 100 mil inscritos Crédito: Fernando Madeira
Na avaliação da professora de Redação do UP Centro Educacional, Ana Paula de Oliveira, o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, "o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira", “foi pertinente e não pode ser considerado difícil”.
"Não pode ser considerada uma prova difícil. Os alunos que estavam atentos aos temas atuais, ou escreveram sobre esse tema, ou em algum momento pensaram nesse tema. Ele surpreende muito menos que o tema do ano passado, que falou sobre cinema"
Ana Paula de Oliveira - Professora de Redação
De acordo com a professora, nessa proposta, “doenças mentais” representa o conceito-chave a ser explorado, enquanto a discussão, em sua especificidade, deve, de algum modo, contemplar a noção de “estigma”.  
"A presença dessa palavra sugere uma perspectiva negativa em relação a quem sofre de algum tipo de problema relacionado à saúde mental, e a não abordagem da ideia de estigma caracteriza tangenciamento do tema, com desconto significativo na nota. Julgamos a escolha temática bastante pertinente - tendo em vista os impactos provocados pela pandemia -, pois permitiu aos candidatos uma argumentação com abordagens autorais, a partir de suas experiências e seus olhares sobre a ideia", comentou.
ANÁLISE DO TEXTO I
Para Ana Paula, a argumentação em torno da saúde mental - compreendendo a forma de como uma pessoa “reage às exigências da vida” -, poderia ter sido desenvolvida dialogando com o contexto contemporâneo, marcado pela influência do capital, do consumo, das relações humanas e da tecnologia. "O suposto despreparo do homem atual para lidar com os desafios e as adversidades do cotidiano ganhou espaço na prova", ressaltou.
ANÁLISE DO TEXTO II
Segundo a professora de Redação, o texto II permitiu uma argumentação voltada à problemática presente no tema. A palavra “estigma”, também entendida como uma marca de valoração social negativa, abriu as possibilidades de discussão a partir da desinformação, do preconceito e de tratamentos precários. 
ANÁLISE DO TEXTO III
Ana Paula reforça que o texto III, com apresentação de dados dispostos em infográficos, comprovou a realidade de doenças psiquiátricas presentes no país e denunciou a urgência de medidas capazes de amenizar a realidade.
"A prova leva à sociedade a necessária discussão a respeito do tema e evidencia que transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina", finalizou.

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