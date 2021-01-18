Enem 2020: "Redação não pode ser considerada difícil", avalia professora

Primeiro dia de aplicação do Enem em Vitória. ES contou com mais de 100 mil inscritos Crédito: Fernando Madeira

"Não pode ser considerada uma prova difícil. Os alunos que estavam atentos aos temas atuais, ou escreveram sobre esse tema, ou em algum momento pensaram nesse tema. Ele surpreende muito menos que o tema do ano passado, que falou sobre cinema" Ana Paula de Oliveira - Professora de Redação

De acordo com a professora, nessa proposta, “doenças mentais” representa o conceito-chave a ser explorado, enquanto a discussão, em sua especificidade, deve, de algum modo, contemplar a noção de “estigma”.

"A presença dessa palavra sugere uma perspectiva negativa em relação a quem sofre de algum tipo de problema relacionado à saúde mental, e a não abordagem da ideia de estigma caracteriza tangenciamento do tema, com desconto significativo na nota. Julgamos a escolha temática bastante pertinente - tendo em vista os impactos provocados pela pandemia -, pois permitiu aos candidatos uma argumentação com abordagens autorais, a partir de suas experiências e seus olhares sobre a ideia", comentou.

ANÁLISE DO TEXTO I

Para Ana Paula, a argumentação em torno da saúde mental - compreendendo a forma de como uma pessoa “reage às exigências da vida” -, poderia ter sido desenvolvida dialogando com o contexto contemporâneo, marcado pela influência do capital, do consumo, das relações humanas e da tecnologia. "O suposto despreparo do homem atual para lidar com os desafios e as adversidades do cotidiano ganhou espaço na prova", ressaltou.

ANÁLISE DO TEXTO II

Segundo a professora de Redação, o texto II permitiu uma argumentação voltada à problemática presente no tema. A palavra “estigma”, também entendida como uma marca de valoração social negativa, abriu as possibilidades de discussão a partir da desinformação, do preconceito e de tratamentos precários.

ANÁLISE DO TEXTO III

Ana Paula reforça que o texto III, com apresentação de dados dispostos em infográficos, comprovou a realidade de doenças psiquiátricas presentes no país e denunciou a urgência de medidas capazes de amenizar a realidade.