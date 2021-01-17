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Educação

Redação do Enem 2020: tema é o estigma associado às doenças mentais

Os candidatos devem elaborar um texto dissertativo e elaborar uma proposta de intervenção sobre o tema. No ano passado, no 1° Enem sob o governo Jair Bolsonaro (sem partido), o tema havia sido "Democratização do acesso ao cinema no Brasil"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2021 às 14:27

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 14:27

Faesa
A chegada dos alunos à Faesa, em Vitória, para o Enem Crédito: Carlos Alberto Silva
O tema da redação do Enem 2020, que começou a ser aplicado neste domingo (17), é "o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira", divulgou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelas redes sociais.
Os candidatos devem elaborar um texto dissertativo e elaborar uma proposta de intervenção sobre o tema. No ano passado, no 1º Enem sob o governo Jair Bolsonaro (sem partido), o tema havia sido "Democratização do acesso ao cinema no Brasil".
Além da redação, os candidatos devem fazer neste domingo (17) as provas de linguagens e ciências humanas.
Os portões foram fechados às 13h e os candidatos começam a fazer as provas às 13h30 e têm até às 19h para escrever o texto e responder às 90 questões.
Os participantes só podem deixar a sala de provas, em definitivo, duas horas após o início da aplicação, às 15h30. Por causa da pandemia, os estudantes não podem tirar a máscara durante a aplicação.
No próximo domingo (24) é a vez das provas de matemática e ciências da natureza. Nesta edição do Enem, o Inep recebeu 5,7 milhões de inscritos.
Após uma semana de disputas judiciais sobre o adiamento do Enem por causa da pandemia, o exame tem início com suspensão em todo o estado do Amazonas e em dois municípios de Rondônia, segundo o governo Jair Bolsonaro (sem partido).
Ao todo, 58 municípios não terão a realização das provas neste domingo e no próximo (24). Em Rondônia, decretos das cidades de Espigão D'Oeste e Rolim de Moura impediram a realização do exame como forma de conter o avanço do coronavírus -as duas cidades acumulam 3.832 inscritos.
No Amazonas, não farão o exame 160.548 inscritos em 56 dos 62 municípios do estado. Em seis cidades amazonenses não havia previsão de aplicação da prova.

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