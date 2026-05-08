Sedu investiga diretora de escola por ofensa a aluno em Colatina

O estudante e família, contudo, questionam a forma que a sindicância está sendo tocada. A vítima teria sido colocada em uma sala virtual que tinha também a participação da docente. O caso teria acontecido no ano passado. O aluno envolvido já até se formou. O nome dele não será divulgado.





Em nota, a Sedu informou que existe um processo em andamento para apuração. O órgão esclarece que a presença da parte acusada em audiência virtual, mesmo durante o depoimento de outras pessoas, integra as garantias do contraditório, previstas legalmente. A restrição a esse direito pode configurar cerceamento de defesa.