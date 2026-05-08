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Caso em apuração

Sedu investiga diretora de escola por ofensa a aluno em Colatina

A servidora estadual teria chamado um estudante de "noiado", no ano passado

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 17:55

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

08 mai 2026 às 17:55
A ofensa teria ocorrido no ano passado, em uma escola estadual de Colatina
 Amarelo Nardotto

Uma diretora de uma escola em Colatina é investigada pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) por suspeita de ofender verbalmente um aluno, chamando-o de “noiado”. O fato teria acontecido na frente de outros estudantes e de duas coordenadoras.

O estudante e família, contudo, questionam a forma que a sindicância está sendo tocada. A vítima teria sido colocada em uma sala virtual que tinha também a participação da docente. O caso teria acontecido no ano passado. O aluno envolvido já até se formou. O nome dele não será divulgado.


Em nota, a Sedu informou que existe um processo em andamento para apuração. O órgão esclarece que a presença da parte acusada em audiência virtual, mesmo durante o depoimento de outras pessoas, integra as garantias do contraditório, previstas legalmente. A restrição a esse direito pode configurar cerceamento de defesa.

A família pretende registrar uma queixa no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, alegando que a reunião on-line trouxe constrangimento ao jovem.


Outras queixa dos responsáveis referem-se a não afastamento da servidora a concessão de férias-prêmio durante o andamento do processo administrativo.

A Sedu esclareceu que o afastamento não foi necessário e explicou que a concessão do benefício foi publicada no Diário Oficial para vários servidores. A publicação, no entanto, não implica a aplicação imediata, que depende de solicitação e formalização por parte do servidor. Por fim, a secretaria pontuou que a existência da sindicância não impede o usufruto desse direito.

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