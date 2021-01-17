Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mais da metade dos inscritos falta ao 1° dia do Enem em meio à pandemia
Resultado preocupante

Mais da metade dos inscritos falta ao 1° dia do Enem em meio à pandemia

Dos 5,7 milhões de inscritos para fazer o exame, 51,5%  não compareceram ao exame. Essa é a maior taxa de abstenção da história do Enem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2021 às 20:54

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 20:54

Prova do Enem
Filas e nenhum distanciamento durante o dia de Enem no Colégio Salesiano, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Mais da metade dos inscritos no Enem 2020 faltou ao primeiro dia do exame, realizado neste domingo (17) em meio ao avanço da pandemia de coronavírus. Dos 5,7 milhões de inscritos, 51,5% (2.842.332) não compareceram ao exame. Essa é a maior taxa de abstenção da história do exame - na última edição, de 2019, os faltosos representaram 23,7%.
Apesar do alto índice de faltas, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, classificou como um sucesso. "Fico satisfeito com o que fizemos em meio à pandemia, apesar da abstenção", disse o ministro em entrevista em Brasília na noite deste domingo (17). "Parte [da explicação pela abstenção foi] a dureza e medo da contaminação e parte de um trabalho de mídia contrária ao Enem que foi muito grande".
Além da alta taxa de faltosos, o segundo Enem realizado sob o governo Jair Bolsonaro (sem partido) foi marcado pela superlotação de salas e o impedimento de candidatos de diversos estados do país para fazer as provas. Até a publicação deste texto, o governo não informou o que esses barrados poderão fazer.

Veja Também

Com salas cheias, candidatos foram impedidos de fazer Enem

Redação do Enem 2020: tema é o estigma associado às doenças mentais

Candidatos fazem prova do Enem com duas máscaras e planejam não comer

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) insistiu na realização do exame em meio ao avanço da pandemia. Defensorias e procuradorias haviam ingressado com ações judiciais para adiar a aplicação, o que ocorreu somente no Amazonas. Outras duas cidades de Rondônia decidiram pela suspensão.
O argumento do Inep era de que seriam garantidos. O jornal Folha de S.Paulo já havia mostrado que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) não havia garantido que todas as salas de aplicação foram organizadas para receber candidatos até 50% da capacidade dos espaços. A aposta de integrantes do órgão era de que muitos alunos deixariam de ir fazer a prova, o que garantiria baixa ocupação.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Enem começa com provas suspensas em 58 municípios do país

Nota de quem erra só uma questão no Enem pode variar até 92 pontos

Acompanhe em tempo real as informações sobre o Enem no ES

Enem: salas têm 80% de ocupação e Defensoria diz que Inep mentiu

Dia de prova no ES para mais de 104.500 candidatos do Enem 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados
Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados