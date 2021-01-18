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Time do UP comenta prova

Enem 2020: professores analisam prova de Ciências Humanas

Além das 45 questões de Ciências Humanas, os candidatos fizeram prova de Redação e responderam outras 45 questões de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 22:44

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

17 jan 2021 às 22:44
Prova do Enem
Segundo o MEC, mais de 5,8 milhões de candidatos se inscreveram para a prova do Enem Crédito: Fernando Madeira
Enquanto a prova de Geografia trouxe questões de geologia que  exigiram conhecimentos mais específicos do candidato, a prova de História não abordou temas que são pertinentes ao segundo ano do Ensino Médio. Essa é a avaliação que o time formado por professores do UP Centro Educacional faz da prova de Ciências Humanas aplicada neste domingo (17) no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.
De um total de 5,8 milhões de inscritos no país para fazer a modalidade impressa do Enem, estão 104.531 capixabas. No primeiro dia de avaliação, os candidatos responderam a 45 questões de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e outras 45 questões de Ciências Humanas e Suas Tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia), além da Redação.
Para o grupo de professores do UP, o Enem trouxe questões bem elaboradas, interdisciplinares, com temas transversais dialogando com História, Sociologia e Filosofia, mas com eixos teóricos e temporais mal distribuídos. Os docentes  Abdulah, Eliézer e José Renato, lamentaram que temas como a Era Vargas e as ditaduras militares brasileiras pós 1964 não foram cobrados. 
Eles ressaltam que, para um concurso intitulado Exame Nacional do Ensino Médio, esses desequilíbrios enfraquecem a proposta, sobretudo porque conteúdos da História, pertinentes ao segundo ano do Ensino Médio, praticamente não foram abordados.
Para os professores de Geografia e Sociologia do UP, Zidane, Daniel, Júnior Bola e Robson as questões de Geografia e de Sociologia foram bem elaboradas, seguindo a tendência de uma prova mais tradicional. Eles ressaltaram que a prova tratou de temas da Geofísica, principalmente geologia, o que exigiu conhecimentos mais específicos do candidato.
A temática da agricultura também teve destaque. Os professores apontaram também que as questões de Sociologia estavam associadas aos conteúdos geográficos. Numa avaliação geral, o nível de dificuldade das questões relacionadas à disciplina foi considerado médio pelo time do UP.

TEMA REDAÇÃO

Neste ano, o tema da redação foi "o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Os candidatos tiveram de elaborar um texto dissertativo e uma proposta de intervenção sobre o tema. No próximo domingo (24), serão aplicadas 45 questões de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e 45 questões de Matemática e Suas Tecnologias.
A novidade deste ano foi o Enem Digital, que será realizado pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo, 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.

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