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Preconceito

Enem: Inep divulga novo gabarito e muda respostas de questões sobre racismo

A mudança do gabarito foi publicada na página oficial do Inep nesta quinta-feira (28), após enxurrada de críticas

Publicado em 

28 jan 2021 às 13:48

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 13:48

Na Faesa, em Vitória
Movimentação em frente à Faesa, um dos locais de prova do Enem 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alterou o gabarito de questões na prova de Linguagens do Exame Nacional do Ensino Médio (2020) nesta quinta-feira (28).  O gabarito atualizado podem ser conferido no site do Inep, disponível neste link.
Nas redes sociais, candidatos criticaram a primeira versão do gabarito, publicada na quarta-feira (27) pelo instituto, e apontaram haver racismo estrutural nas respostas dadas como certas. Na publicação das novas respostas, o Inep não mencionou as acusações, apenas informou que o gabarito foi retificado.
  • Umas das questões apontava como correta uma alternativa que dizia que a mulher negra que não quer alisar o cabelo tem argumentos "imaturos";
  • Outra questão dizia que o Google associava nomes de pessoas negras a fichas criminais por causa da "linguagem", e não devido ao "preconceito".
Na prova de Inglês, uma questão trazia um trecho do romance Americanah, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Na cena retratada na passagem, a cliente recusa a oferta da cabeleireira de alisar seu cabelo e opta pelas madeixas naturais. 
No primeiro gabarito dado pelo Inep, o posicionamento da cliente era marcado por argumentos que "demonstram uma postura de imaturidade". Agora, na nova versão, a alternativa correta é "revelam uma atitude e resistência".
Questão da prova anulada no Enem 2020
Questão da prova do  Enem 2020 Crédito: Reprodução/Enem 2020
Em outra questão, sobre o processo de contratação em empregos, é apontada a discriminação feita por inteligências artificiais, que exclui candidatos pela origem racial, baseando-se no sobrenome e local de nascimento. Na primeira versão do gabarito, as tecnologias de informação eram vinculadas à linguagem. Na nova, estão ligadas ao preconceito.
Questão da prova do Enem 2020 Crédito: Reprodução/Enem2020

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