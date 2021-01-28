Enem: Inep divulga novo gabarito e muda respostas de questões sobre racismo

Movimentação em frente à Faesa, um dos locais de prova do Enem 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva

Nas redes sociais, candidatos criticaram a primeira versão do gabarito, publicada na quarta-feira (27) pelo instituto, e apontaram haver racismo estrutural nas respostas dadas como certas. Na publicação das novas respostas, o Inep não mencionou as acusações, apenas informou que o gabarito foi retificado.

Umas das questões apontava como correta uma alternativa que dizia que a mulher negra que não quer alisar o cabelo tem argumentos "imaturos";

Outra questão dizia que o Google associava nomes de pessoas negras a fichas criminais por causa da "linguagem", e não devido ao "preconceito".

Na prova de Inglês, uma questão trazia um trecho do romance Americanah, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Na cena retratada na passagem, a cliente recusa a oferta da cabeleireira de alisar seu cabelo e opta pelas madeixas naturais.

No primeiro gabarito dado pelo Inep, o posicionamento da cliente era marcado por argumentos que "demonstram uma postura de imaturidade". Agora, na nova versão, a alternativa correta é "revelam uma atitude e resistência".

Questão da prova do Enem 2020 Crédito: Reprodução/Enem 2020

Em outra questão, sobre o processo de contratação em empregos, é apontada a discriminação feita por inteligências artificiais, que exclui candidatos pela origem racial, baseando-se no sobrenome e local de nascimento. Na primeira versão do gabarito, as tecnologias de informação eram vinculadas à linguagem. Na nova, estão ligadas ao preconceito.