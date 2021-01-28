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Nova chance

Pedido de reaplicação de prova do Enem deve ser feito até sexta (29)

Candidatos que se sentiram prejudicados por problemas logísticos ou que apresentaram sintomas da Covid-19 podem pedir a reaplicação da prova

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 12:43

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 jan 2021 às 12:43
Estudantes negros devem entrar em contato no perfil do Pretos no Enem no Instagram ou através de e-mail
Pedido para reaplicação das provas deve ser feito pela Página do Participante, no site do Enem Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Os candidatos da versão impressa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que se sentiram prejudicados por problemas logísticos e por apresentarem sintomas da Covid-19 podem pedir a reaplicação da prova até esta sexta-feira (29). O pedido deve ser feito pela Página do Participante, no site do Enem.
De acordo com o portal do governo Federal, aqueles que têm direito a reaplicação do Enem são as pessoas que passaram por problemas logísticos, ou seja, “desastres naturais, falta de energia elétrica, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao inscrito que solicitou uso de leitor de tela e erro de execução de procedimento de aplicação pelo aplicador, que tenha, comprovadamente, causado prejuízo ao participante”.
Além deles, os inscritos na prova impressa que faltaram às provas realizadas nos dia 17 e 24  por terem apresentado sintomas da Covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa também são orientados a fazer a reaplicação do Enem.

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DOCUMENTOS

Para fazer a solicitação da reaplicação da prova do Enem, é necessário apresentar documento legível que comprove a doença. Dentre as informações que precisam constar na documentação, estão: nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde ou de órgão competente, bem como a data do atendimento.
É importante que o documento esteja anexado em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB.
Após fazer o pedido no site do Enem, o resultado da aprovação ou reprovação da solicitação será divulgado a partir do dia 12 de fevereiro. Os casos de cada candidato vão ser analisados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e as novas provas serão aplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro. 

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