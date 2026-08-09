Dia dos Pais: casa cheia no almoço só é bom negócio quando há planejamento

Quando analiso o impacto do Dia dos Pais no setor de bares e restaurantes, vejo uma oportunidade comercial relevante, mas também um grande teste de gestão. Para 2026, 76% dos estabelecimentos consultados pela Abrasel esperavam faturar mais do que no ano anterior, e 77% projetavam um resultado superior ao de um domingo comum.
Esses números mostram a força da data, especialmente para restaurantes familiares, churrascarias, rodízios e operações concentradas no almoço de domingo.
Ao mesmo tempo, acredito que uma casa cheia não deve ser confundida automaticamente com uma operação lucrativa. Datas comemorativas aumentam o fluxo de clientes, mas também pressionam cozinha, salão, estoque, atendimento e equipe.
Sem planejamento, o aumento das vendas pode vir acompanhado de desperdício, demora, descontos mal calculados e queda na qualidade da experiência. Por isso, considero essencial trabalhar com reservas escalonadas, cardápio mais enxuto, combos familiares e um controle rigoroso de custos e capacidade.
A preparação começa antes da abertura das portas. É preciso estimar a demanda que o estabelecimento consegue atender, organizar as compras e definir com clareza o papel de cada profissional durante o serviço.
Cozinha e salão precisam trabalhar de forma coordenada, com atenção ao tempo de preparo, à reposição dos produtos e à comunicação com o cliente. Quando a equipe sabe o que esperar nos momentos de maior movimento, a operação ganha agilidade e reduz a possibilidade de falhas.
Também considero importante olhar com cuidado para as promoções. Oferecer vantagens pode atrair famílias, mas toda ação precisa ser calculada para não comprometer a margem do negócio.
Um combo faz sentido quando facilita a escolha do cliente, melhora o fluxo da cozinha e preserva a rentabilidade. Menos opções também podem representar mais eficiência, desde que a seleção seja coerente com o perfil da casa e com o público.
O Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e as festas de fim de ano, deve ser tratado como um projeto estratégico, e não apenas como uma campanha promocional. Essas datas criam motivos para o cliente sair de casa, celebrar e consumir mais, mas o verdadeiro resultado depende da preparação do negócio.
Na minha visão, o restaurante que consegue transformar aumento de movimento em margem, boa experiência e relacionamento tem a chance de conquistar não apenas uma venda naquele domingo, mas novos clientes para o restante do ano.