Dia dos Pais: casa cheia no almoço só é bom negócio quando há planejamento

Sem planejamento, o aumento das vendas pode vir acompanhado de desperdício, demora, descontos mal calculados e queda na qualidade da experiência. Por isso, considero essencial trabalhar com reservas escalonadas, cardápio mais enxuto, combos familiares e um controle rigoroso de custos e capacidade.





A preparação começa antes da abertura das portas. É preciso estimar a demanda que o estabelecimento consegue atender, organizar as compras e definir com clareza o papel de cada profissional durante o serviço.





Cozinha e salão precisam trabalhar de forma coordenada, com atenção ao tempo de preparo, à reposição dos produtos e à comunicação com o cliente. Quando a equipe sabe o que esperar nos momentos de maior movimento, a operação ganha agilidade e reduz a possibilidade de falhas.





Também considero importante olhar com cuidado para as promoções. Oferecer vantagens pode atrair famílias, mas toda ação precisa ser calculada para não comprometer a margem do negócio.