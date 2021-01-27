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Enem 2020: MEC divulga gabarito das provas

Respostas para as provas do 1° e do 2° dia da avaliação impressa foram divulgados na tarde desta quarta-feira (27). As notas finais de cada candidato serão divulgadas somente no dia 29 de março.

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 18:42

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 jan 2021 às 18:42
Site do Enem
Página do site do Enem Crédito: Carlos Alberto Silva
Os candidatos que fizeram as provas impressas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro, já podem conferir os erros e acertos. O gabarito oficial foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quarta-feira (27).
Os cadernos de prova também foram divulgados. A correção do Enem considera o método chamado Teoria de Resposta ao Item (TRI) – modelo estatístico que leva em conta a dificuldade de cada pergunta e busca avaliar o desempenho do candidato em determinada área de conhecimento. Por isso, o número de acertos não representa necessariamente a nota final.
As notas finais de cada candidato serão divulgadas somente no dia 29 de março.

1º DIA DE PROVAS (17/01) – LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS

1º Dia - Caderno 1 – Azul – Aplicação Regular
1º Dia - Caderno 1 – Azul – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
1º Dia - Caderno 2 – Amarelo – Aplicação Regular
1º Dia - Caderno 2 – Amarelo – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
1º Dia - Caderno 3 – Branco – Aplicação Regular
1º Dia - Caderno 3 – Branco – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
1º Dia - Caderno 4 – Rosa – Aplicação Regular
1º Dia - Caderno 4 – Rosa – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep

2º DIA DE PROVAS (24/01) – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA

2º Dia - Caderno 5 – Amarelo – Aplicação Regular
2º Dia - Caderno 5 – Amarelo – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
2º Dia - Caderno 6 – Cinza – Aplicação Regular
2º Dia - Caderno 6 – Cinza – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
2º Dia - Caderno 7 – Azul – Aplicação Regular
2º Dia - Caderno 7 – Azul – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
2º Dia - Caderno 8 – Rosa – Aplicação Regular
2º Dia - Caderno 8 – Rosa – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep

AMPLIADA, SUPERAMPLIADA, BRAILE E LIBRAS

As provas adaptadas para os participantes que realizaram a avaliação em libras, braile ou em versão ampliada, também foram divulgadas, assim como os respectivos gabaritos.

PRIMEIRO DIA

1º Dia - Caderno 4 – Rosa (Ampliada) – Aplicação Regular 
1º Dia - Caderno 4 – Rosa (Superampliada) – Aplicação Regular 
1º Dia - Caderno 9 – Laranja (braile e ledor) – Aplicação Regular
1º Dia - Caderno 10 – Verde (Libras) – Aplicação Regular

SEGUNDO DIA 

2º Dia - Caderno 8 – Rosa (Ampliada) – Aplicação Regular
2º Dia - Caderno 8 – Rosa (Superampliada) – Aplicação Regular
  • 2º Dia - Caderno 11 – Laranja (braile e ledor) – Aplicação Regular
  • Gabarito
  • 2º Dia - Caderno 12 – Verde (Libras) – Aplicação Regular
  • Gabarito

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