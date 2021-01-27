Enem 2020: MEC divulga gabarito das provas

Os candidatos que fizeram as provas impressas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro, já podem conferir os erros e acertos. O gabarito oficial foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quarta-feira (27).
Os cadernos de prova também foram divulgados. A correção do Enem considera o método chamado Teoria de Resposta ao Item (TRI) – modelo estatístico que leva em conta a dificuldade de cada pergunta e busca avaliar o desempenho do candidato em determinada área de conhecimento. Por isso, o número de acertos não representa necessariamente a nota final.
As notas finais de cada candidato serão divulgadas somente no dia 29 de março.
1º DIA DE PROVAS (17/01) – LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS
2º DIA DE PROVAS (24/01) – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA
AMPLIADA, SUPERAMPLIADA, BRAILE E LIBRAS
As provas adaptadas para os participantes que realizaram a avaliação em libras, braile ou em versão ampliada, também foram divulgadas, assim como os respectivos gabaritos.
PRIMEIRO DIA
1º Dia - Caderno 4 – Rosa (Ampliada) – Aplicação Regular
1º Dia - Caderno 4 – Rosa (Superampliada) – Aplicação Regular
1º Dia - Caderno 9 – Laranja (braile e ledor) – Aplicação Regular
1º Dia - Caderno 10 – Verde (Libras) – Aplicação Regular
SEGUNDO DIA
2º Dia - Caderno 8 – Rosa (Ampliada) – Aplicação Regular
2º Dia - Caderno 8 – Rosa (Superampliada) – Aplicação Regular
- 2º Dia - Caderno 11 – Laranja (braile e ledor) – Aplicação Regular
- Gabarito
- 2º Dia - Caderno 12 – Verde (Libras) – Aplicação Regular
- Gabarito