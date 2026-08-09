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Folha de São Paulo

Moradores registram tornado em área rural do Paraná

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tornado atingiu a região de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, na tarde deste sábado (8), provocando danos em propriedades rurais.

Publicado em 09 de Agosto de 2026 às 10:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2026 às 10:30
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tornado atingiu a região de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, na tarde deste sábado (8), provocando danos em propriedades rurais.
Imagens gravadas por moradores mostram o fenômeno avançando sobre áreas de campo. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os registros apresentam características compatíveis com um tornado. A intensidade do evento e a extensão dos prejuízos ainda estão sendo avaliadas pelos órgãos responsáveis.
A Defesa Civil estadual informou que uma forte célula de tempestade se formou entre os municípios de Telêmaco Borba, Tibagi e Piraí do Sul. Os maiores impactos foram registrados na zona rural de Piraí do Sul.
Moradores relataram danos em casas, galpões e em uma criação de suínos. Também houve queda de árvores e postes, além de interrupção no fornecimento de energia elétrica em algumas propriedades.
As localidades de Fundão, Jararaca e Capinzal estão entre as áreas mais afetadas, segundo relatos feitos por moradores.
Até a última atualização, não havia registro de feridos. Equipes da Defesa Civil seguem realizando levantamentos para dimensionar os prejuízos causados pelo fenômeno.
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