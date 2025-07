Trânsito complicado

Vítima fica presa às ferragens em grave acidente na BR 101

De acordo com a PRF, acidente envolveu quatro veículos, na altura do Km 239, em Fundão. Rodovia precisou ser interditada

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados e estão no local, atuando no resgate das vítimas. Um longo engarrafamento se formou nos dois sentidos da rodovia. >

Uma publicação feita no perfil da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), no X (antigo Twitter), confirmou o acidente e informou que a via está totalmente interditada. >