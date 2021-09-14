Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Enem
  • Parceria entre A Gazeta e TV Escola oferece curso digital para o Enem
Preparação

Parceria entre A Gazeta e TV Escola oferece curso digital para o Enem

Estudantes que vão realizar as provas do Enem 2021, nos dias 21 e 28 de novembro, podem contar com um reforço nos estudos por R$ 99

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 20:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2021 às 20:11
Notas do Enem serão divulgadas nesta segunda (29)
Aulas em vídeo têm o objetivo de auxiliar estudantes que tiveram dificuldade de estudar por conta da pandemia Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Os estudantes que vão realizar as provas do Enem 2021, nos dias 21 e 28 de novembro, podem contar com um reforço nos estudos, por meio de uma parceria entre A Gazeta e a TV Escola, que transmite diariamente o tradicional programa Hora do Enem.
Em formato digital, o Curso Intensivo Multiplataforma Hora do Enem 2021 reúne diferentes recursos para apoio e reforço das matérias, ampliando as chances dos estudantes se darem bem no exame. 
A plataforma de estudos conta com mais de 220 aulas especiais ministradas pelos professores do curso QG do Enem, um dos mais conceituados do país, além de resumos, exercícios on-line, simulados, testes vocacionais, dicas e área de apoio para os estudantes. O conteúdo digital é um complemento às aulas temáticas diárias transmitidas pela TV Escola.
Pela parceria entre A Gazeta e a TV Escola, os estudantes podem realizar o Curso Intensivo Multiplataforma Hora do Enem por um valor especial de R$ 99 em parcela única.  O objetivo principal é contribuir neste momento de pandemia com os estudantes, que tiveram o aprendizado prejudicado com a suspensão das aulas presenciais. 

COMPRE AQUI

Idealizado para permitir o autoestudo e  as atividades escolares, o conteúdo tradicional do Enem é correlacionado com as 120 habilidades cobradas nas provas exame, facilitando a compreensão do aluno e a revisão intensiva dos principais assuntos. 
O material foi desenvolvido de forma bastante intuitiva, a partir de três ambientes: guia de programação, centro de estudos e área de apoio. Assim, a própria plataforma auxilia a monitorar o progresso nos estudos, exibindo uma ficha de desempenho e indicando os itens da programação já vistos e a revisar. Os participantes ainda terão acesso a dois e-books complementares contendo a versão digital do livro Intensivo Enem – Estude através das 120 Habilidade cobradas no Enem e a Coletânea das Provas do Enem entre 2010 e 2020, agrupadas por área, para baixar no smartphone ou tablet.

Veja Também

Inep estuda terceirizar banco de questões usado no Enem

Enem: estresse e falta de planejamento são vilões na vida do estudante

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta Educação Enem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
Apresentadora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz
CBN Vitória celebra 30 anos de credibilidade e conexão com os capixabas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados