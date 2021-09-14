Parceria entre A Gazeta e TV Escola oferece curso digital para o Enem

Os estudantes que vão realizar as provas do Enem 2021, nos dias 21 e 28 de novembro, podem contar com um reforço nos estudos, por meio de uma parceria entre A Gazeta e a TV Escola, que transmite diariamente o tradicional programa Hora do Enem.
Em formato digital, o Curso Intensivo Multiplataforma Hora do Enem 2021 reúne diferentes recursos para apoio e reforço das matérias, ampliando as chances dos estudantes se darem bem no exame.
A plataforma de estudos conta com mais de 220 aulas especiais ministradas pelos professores do curso QG do Enem, um dos mais conceituados do país, além de resumos, exercícios on-line, simulados, testes vocacionais, dicas e área de apoio para os estudantes. O conteúdo digital é um complemento às aulas temáticas diárias transmitidas pela TV Escola.
Pela parceria entre A Gazeta e a TV Escola, os estudantes podem realizar o Curso Intensivo Multiplataforma Hora do Enem por um valor especial de R$ 99 em parcela única. O objetivo principal é contribuir neste momento de pandemia com os estudantes, que tiveram o aprendizado prejudicado com a suspensão das aulas presenciais.
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Idealizado para permitir o autoestudo e as atividades escolares, o conteúdo tradicional do Enem é correlacionado com as 120 habilidades cobradas nas provas exame, facilitando a compreensão do aluno e a revisão intensiva dos principais assuntos.
O material foi desenvolvido de forma bastante intuitiva, a partir de três ambientes: guia de programação, centro de estudos e área de apoio. Assim, a própria plataforma auxilia a monitorar o progresso nos estudos, exibindo uma ficha de desempenho e indicando os itens da programação já vistos e a revisar. Os participantes ainda terão acesso a dois e-books complementares contendo a versão digital do livro Intensivo Enem – Estude através das 120 Habilidade cobradas no Enem e a Coletânea das Provas do Enem entre 2010 e 2020, agrupadas por área, para baixar no smartphone ou tablet.