Parceria entre A Gazeta e TV Escola oferece curso digital para o Enem

Aulas em vídeo têm o objetivo de auxiliar estudantes que tiveram dificuldade de estudar por conta da pandemia Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A Gazeta e a TV Escola, que transmite diariamente o tradicional programa Hora do Enem. Os estudantes que vão realizar as provas do Enem 2021 , nos dias 21 e 28 de novembro, podem contar com um reforço nos estudos, por meio de uma parceria entree a TV Escola, que transmite diariamente o tradicional programa Hora do Enem.

Em formato digital, o Curso Intensivo Multiplataforma Hora do Enem 2021 reúne diferentes recursos para apoio e reforço das matérias, ampliando as chances dos estudantes se darem bem no exame.

A plataforma de estudos conta com mais de 220 aulas especiais ministradas pelos professores do curso QG do Enem, um dos mais conceituados do país, além de resumos, exercícios on-line, simulados, testes vocacionais, dicas e área de apoio para os estudantes. O conteúdo digital é um complemento às aulas temáticas diárias transmitidas pela TV Escola.

Pela parceria entre A Gazeta e a TV Escola, os estudantes podem realizar o Curso Intensivo Multiplataforma Hora do Enem por um valor especial de R$ 99 em parcela única. O objetivo principal é contribuir neste momento de pandemia com os estudantes, que tiveram o aprendizado prejudicado com a suspensão das aulas presenciais.

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Idealizado para permitir o autoestudo e as atividades escolares, o conteúdo tradicional do Enem é correlacionado com as 120 habilidades cobradas nas provas exame, facilitando a compreensão do aluno e a revisão intensiva dos principais assuntos.