Veja o prazo para rematrícula e como garantir vaga em escolas estaduais

Volta às aulas nas escolas de nível fundamental Crédito: Fernando Madeira

Estudantes que já fazem parte da rede estadual poderão solicitar uma vaga para o próximo ano a partir desta quinta-feira (04). Até o dia 30 de novembro, este grupo poderá solicitar tanto a rematrícula na unidade em que estuda atualmente, quanto a transferência para outra escola da rede estadual.

Já a partir de dezembro, alunos da rede pública municipal, da rede particular ou que vieram de fora do Estado, por exemplo, poderão solicitar a pré-matrícula. Veja o cronograma completo:

04/11 a 30/11 : Rematrícula e transferência interna (para alunos que já são da rede estadual)

01/12 a 22/12: Pré-matrícula (para alunos de outra rede [municipal pública ou particular])



Até 04/01: Divulgação dos resultados



05/01 a 14/01: Efetivação das matrículas

15/01 a 12/02: Chamamento de suplentes, em escolas que apresentarem séries e anos com vagas



Your browser does not support the audio element. O prazo para rematrícula e como garantir vaga em escolas estaduais

No total, serão ofertadas 281 mil vagas nos diferentes níveis de ensino, inclusive em escolas de tempo integral, conforme explicou o secretário da Educação, Vitor de Angelo, durante transmissão para anúncio da Chamada Pública Escolar. As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:

Ensino fundamental 1: 22,5 mil vagas;

22,5 mil vagas; Ensino fundamental 2: 89,5 mil vagas;

89,5 mil vagas; Ensino médio: 130 mil vagas; e

130 mil vagas; e Educação de Jovens e Adultos (EJA): 39 mil vagas.

Serão 22,5 mil oportunidades para estudantes de ensino fundamental 1; 89,5 mil vagas para o ensino fundamental 2; 130 mil vagas para ensino médio; e 39 mil vagas para Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas modalidades de ensino regular e profissional.

“A chamada pública deste ano traz informações importantes, traz novidades. Em primeiro lugar, a criação de 40 novas escolas em tempo integral . Os estudantes poderão ter acesso a mais vagas em tempo integral ao fazer sua matrícula. Também temos novidades em relação a EJA. São 2 mil novas vagas de EJA profissional em 2022 e 2,6 mil novas vagas de EJA regular para o ano que vem, assim, [no total] 39 mil vagas de EJA serão ofertadas”, destacou o secretário.

carga horária de mil horas, pactuada com o Outra novidade para o próximo ano letivo é a implementação do currículo do ensino médio . Conforme explicou De Angelo, atualmente, os estudantes do nível médio já trabalham uma, pactuada com o Ministério da Educação como o mínimo necessário na nova modalidade. Entretanto, segue-se o modelo antigo.

A partir de 2022, o ensino médio será segmentado em duas partes: o primeiro ano de ensino será dedicado à formação geral básica, e no segundo e terceiro ano serão trabalhados itinerários de aprofundamento, que poderão ter variações de acordo com a escola.

“Já nesta chamada pública o estudante terá, ao escolher uma escola onde quer se matricular, um indicativo de quais são os itinerários que aquela unidade escolar ofertará, provavelmente, nos anos de 2023 e 2024. Isso é importante para garantir alguma previsibilidade ao estudante a respeito de que itinerário poderá escolher a depender da escola em que vier a se matricular.”

As áreas de interesse, entretanto, não serão o fator predominante para destinação da vaga. A escolha pelo itinerário de aprofundamento soma-se aos seguintes critérios de prioridade:

Alunos que morarem em áreas próximas da escola



Alunos que são público-alvo da educação especial



Presença de grupos de irmãos em uma mesma unidade escolar

"Tem vaga para todo mundo? Tem. Hoje temos 240 mil alunos e 281 mil vagas, então há uma capacidade lógica das nossas salas que excede o número de pessoas matriculadas. Mas há vagas na escola em que quero estudar? Não necessariamente, pois cada escola é projetada para um número de vagas. Então, como vamos desempatar? Seguindo aqueles critérios" Vitor de Angelo - Secretário de Estado da Educação