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Chamada Pública 2022

Veja o prazo para rematrícula e como garantir vaga em escolas estaduais

Sedu divulgou cronograma para o ano letivo de 2022. Além de período para rematrículas, transferências, pré-matrículas e matrículas na rede estadual, vagas para tempo integral e EJA foram ampliadas; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 nov 2021 às 11:01

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 11:01

Volta às aulas nas escolas de nível fundamental - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória
Volta às aulas nas escolas de nível fundamental Crédito: Fernando Madeira
Secretaria de Estado da Educação (Sedu-ES) divulgou, nesta quarta-feira (03), o cronograma para rematrículas, transferências internas, pré-matrículas e matrículas na rede de ensino estadual do Espírito Santo para o ano letivo de 2022.
Estudantes que já fazem parte da rede estadual poderão solicitar uma vaga para o próximo ano a partir desta quinta-feira (04). Até o dia 30 de novembro, este grupo poderá solicitar tanto a rematrícula na unidade em que estuda atualmente, quanto a transferência para outra escola da rede estadual.
Já a partir de dezembro, alunos da rede pública municipal, da rede particular ou que vieram de fora do Estado, por exemplo, poderão solicitar a pré-matrícula. Veja o cronograma completo:
  • 04/11 a 30/11: Rematrícula e transferência interna (para alunos que já são da rede estadual)
  • 01/12 a 22/12: Pré-matrícula (para alunos de outra rede [municipal pública ou particular])
  • Até 04/01: Divulgação dos resultados
  • 05/01 a 14/01: Efetivação das matrículas 
  • 15/01 a 12/02: Chamamento de suplentes, em escolas que apresentarem séries e anos com vagas

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O prazo para rematrícula e como garantir vaga em escolas estaduais
No total, serão ofertadas 281 mil vagas nos diferentes níveis de ensino, inclusive em escolas de tempo integral, conforme explicou o secretário da Educação, Vitor de Angelo, durante transmissão para anúncio da Chamada Pública Escolar. As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:
  • Ensino fundamental 1: 22,5 mil vagas;
  • Ensino fundamental 2: 89,5 mil vagas; 
  • Ensino médio: 130 mil vagas; e 
  • Educação de Jovens e Adultos (EJA): 39 mil vagas.
Serão 22,5 mil oportunidades para estudantes de ensino fundamental 1; 89,5 mil vagas para o ensino fundamental 2; 130 mil vagas para ensino médio; e 39 mil vagas para Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas modalidades de ensino regular e profissional.
“A chamada pública deste ano traz informações importantes, traz novidades. Em primeiro lugar, a criação de 40 novas escolas em tempo integral. Os estudantes poderão ter acesso a mais vagas em tempo integral ao fazer sua matrícula. Também temos novidades em relação a EJA. São 2 mil novas vagas de EJA profissional em 2022 e 2,6 mil novas vagas de EJA regular para o ano que vem, assim, [no total] 39 mil vagas de EJA serão ofertadas”, destacou o secretário.
Outra novidade para o próximo ano letivo é a implementação do currículo do ensino médio. Conforme explicou De Angelo, atualmente, os estudantes do nível médio já trabalham uma carga horária de mil horas, pactuada com o Ministério da Educação como o mínimo necessário na nova modalidade. Entretanto, segue-se o modelo antigo.
A partir de 2022, o ensino médio será segmentado em duas partes: o primeiro ano de ensino será dedicado à formação geral básica, e no segundo e terceiro ano serão trabalhados itinerários de aprofundamento, que poderão ter variações de acordo com a escola.

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“Já nesta chamada pública o estudante terá, ao escolher uma escola onde quer se matricular, um indicativo de quais são os itinerários que aquela unidade escolar ofertará, provavelmente, nos anos de 2023 e 2024. Isso é importante para garantir alguma previsibilidade ao estudante a respeito de que itinerário poderá escolher a depender da escola em que vier a se matricular.”
As áreas de interesse, entretanto, não serão o fator predominante para destinação da vaga. A escolha pelo itinerário de aprofundamento soma-se aos seguintes critérios de prioridade:
  • Alunos que morarem em áreas próximas da escola
  • Alunos que são público-alvo da educação especial
  • Presença de grupos de irmãos em uma mesma unidade escolar
"Tem vaga para todo mundo? Tem. Hoje temos 240 mil alunos e 281 mil vagas, então há uma capacidade lógica das nossas salas que excede o número de pessoas matriculadas. Mas há vagas na escola em que quero estudar? Não necessariamente, pois cada escola é projetada para um número de vagas. Então, como vamos desempatar? Seguindo aqueles critérios"
Vitor de Angelo - Secretário de Estado da Educação
O secretário destacou ainda que, para realização da matrícula, é preciso confirmar não apenas o número de CPF da mãe ou responsável, como também do aluno. Assim, é preciso se programar para registrar o documento e evitar transtornos.

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