Veja as 40 escolas que vão oferecer 12.725 vagas em tempo integral no ES

O governador Renato Casagrande, com a equipe da educação, anuncia novas escolas em tempo integral no ES Crédito: Governo do Estado

Confira a lista por Superintendência Regional de Educação (SRE): A ampliação das turmas de tempo integral para mais 40 escolas de ensino fundamental e médio no Espírito Santo, anunciada neste sábado (23) pelo governador Renato Casagrande , vai abrir 12.725 novas vagas na modalidade em 2022.

SRE de Afonso Cláudio:

Luiz Jouffroy - Laranja da Terra: 400 vagas;

Teófilo Paulino - Domingos Martins: 545 vagas;

São Jorge - Brejetuba: 365 vagas;

SRE de Barra de São Francisco:

Sebastião Coimbra Elizeu - Água Doce do Norte: 385 vagas;

SRE de Cachoeiro de Itapemirim:

Presidente Kennedy - 160 vagas;

Prof. Jose Veiga da Silva - Marataízes: 440 vagas;

Cel. Antonio Duarte - Iconha: 425 vagas;

Presidente Luebke - Vargem Alta: 540 vagas;

Waldemiro Hemerly - Rio Novo do Sul: 525 vagas;

Jerônimo Monteiro: 540 vagas;

Presidente Getúlio Vargas - Cachoeiro de Itapemirim: 160 vagas;

Prof. Petronilha Vidigal - Cachoeiro de Itapemirim: 280 vagas;

SRE de Carapina:

Aflordizio Carvalho da Silva - Vitória: 440 vagas;

José Pinto Coelho - Santa Teresa: 240 vagas;

SRE de Linhares:

Dylio Penedo - Aracruz: 380 vagas;

Bananal - Rio Bananal: 160 vagas;

Candido Portinari - Sooretama: 280 vagas;

SRE de Cariacica:

Néa Salles Nunes Pereira - Cariacica: 120 vagas;

Ana Lopes Balestrero - Cariacica: 120 vagas;

Maria de Lourdes Poyares Labuto - Cariacica: 200 vagas;

Hunney Everest Piovesan - Cariacica: 240 vagas;

José Rodrigues Coutinho - Cariacica: 120 vagas;

Emílio Oscar Hulle - Marechal Floriano: 120 vagas;

Alice Holzmeister - Santa Leopoldina: 120 vagas;

SRE de Colatina:

Professor Santos Pinto - Governador Lindenberg: 280 vagas;

Pastor Antonio Nunes de Carvalho - Alto Rio Novo: 360 vagas;

Eurico Salles - Itaguaçu: 570 vagas;

São Domingos - São Domingos do Norte: 140 vagas;

Honório Fraga - Colatina: 200 vagas;

SRE de Guaçuí

Sirena Rezende Fonseca - Alegre: 175 vagas;

Horácio Plinio - Bom Jesus do Norte: 260 vagas;

Juvenal Nolasco - Divino de São Lourenço: 280 vagas;

Prof. Maria Trindade Oliveira - Ibatiba: 585 vagas;

Antonio Lemos Junior - Ibitirama: 420 vagas;

SRE de Nova Venécia:

Prof. Maria Magdalena da Silva - Ponto Belo: 385 vagas;

Mucurici - Mucurici: 280 vagas;

Atílio Vivacqua - Vila Valério - 485 vagas;

SRE de São Mateus:

Pedro Paulo Groberio - Jaguaré - 400 vagas;

Dr. Francisco Freitas Lima - Vila Velha - 280 vagas;

Zuleima Fortes Faria - Guarapari - 320 vagas;

A proposta do governo, junto à Secretaria de Estado da Educação (Sedu) , é de que o número de estudantes alcançados pela medida salte de 28.359 para 41.544 em 2022, o que representa quatro vezes mais alunos que em 2018.

De acordo com Casagrande, em 2019 quando assumiu o governo, havia 32 unidades com esta modalidade de ensino. Com a ampliação, serão 132 escolas no total. "Esse é o momento de unir os esforços para recuperar o tempo perdido por conta da pandemia e fazermos investimentos fortes na área da Educação", disse o governador em coletiva de imprensa.

Segundo o governo do Estado, o número de municípios com educação em tempo integral será ampliado de 49, em 2021, para 75, em 2022. Das escolas implementadas, uma delas tem o período de 9h30 e as demais são de 7h de duração das aulas, com integração aos cursos técnicos.

Segundo Vitor de Angelo, secretário da Educação, com a implantação de novas escolas, será atendido o Plano Nacional de Educação. "Propicia a ampliação da jornada dentro de uma metodologia diferenciada. Neste momento, isso ganha uma relevância muito grande, já que a pandemia afetou muito a educação", afirmou. A data do início das matrículas ainda será divulgada.

ESCOLAS MUNICIPAIS