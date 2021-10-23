Veja as 40 escolas que vão oferecer 12.725 vagas em tempo integral no ES

A ampliação das turmas de tempo integral para mais 40 escolas de ensino fundamental e médio no Espírito Santo, anunciada neste sábado (23) pelo governador Renato Casagrande, vai abrir 12.725 novas vagas na modalidade em 2022. Confira a lista por Superintendência Regional de Educação (SRE):
SRE de Afonso Cláudio:
- Luiz Jouffroy - Laranja da Terra: 400 vagas;
- Teófilo Paulino - Domingos Martins: 545 vagas;
- São Jorge - Brejetuba: 365 vagas;
SRE de Barra de São Francisco:
- Sebastião Coimbra Elizeu - Água Doce do Norte: 385 vagas;
SRE de Cachoeiro de Itapemirim:
- Presidente Kennedy - 160 vagas;
- Prof. Jose Veiga da Silva - Marataízes: 440 vagas;
- Cel. Antonio Duarte - Iconha: 425 vagas;
- Presidente Luebke - Vargem Alta: 540 vagas;
- Waldemiro Hemerly - Rio Novo do Sul: 525 vagas;
- Jerônimo Monteiro: 540 vagas;
- Presidente Getúlio Vargas - Cachoeiro de Itapemirim: 160 vagas;
- Prof. Petronilha Vidigal - Cachoeiro de Itapemirim: 280 vagas;
SRE de Carapina:
- Aflordizio Carvalho da Silva - Vitória: 440 vagas;
- José Pinto Coelho - Santa Teresa: 240 vagas;
SRE de Linhares:
- Dylio Penedo - Aracruz: 380 vagas;
- Bananal - Rio Bananal: 160 vagas;
- Candido Portinari - Sooretama: 280 vagas;
SRE de Cariacica:
- Néa Salles Nunes Pereira - Cariacica: 120 vagas;
- Ana Lopes Balestrero - Cariacica: 120 vagas;
- Maria de Lourdes Poyares Labuto - Cariacica: 200 vagas;
- Hunney Everest Piovesan - Cariacica: 240 vagas;
- José Rodrigues Coutinho - Cariacica: 120 vagas;
- Emílio Oscar Hulle - Marechal Floriano: 120 vagas;
- Alice Holzmeister - Santa Leopoldina: 120 vagas;
SRE de Colatina:
- Professor Santos Pinto - Governador Lindenberg: 280 vagas;
- Pastor Antonio Nunes de Carvalho - Alto Rio Novo: 360 vagas;
- Eurico Salles - Itaguaçu: 570 vagas;
- São Domingos - São Domingos do Norte: 140 vagas;
- Honório Fraga - Colatina: 200 vagas;
SRE de Guaçuí
- Sirena Rezende Fonseca - Alegre: 175 vagas;
- Horácio Plinio - Bom Jesus do Norte: 260 vagas;
- Juvenal Nolasco - Divino de São Lourenço: 280 vagas;
- Prof. Maria Trindade Oliveira - Ibatiba: 585 vagas;
- Antonio Lemos Junior - Ibitirama: 420 vagas;
SRE de Nova Venécia:
- Prof. Maria Magdalena da Silva - Ponto Belo: 385 vagas;
- Mucurici - Mucurici: 280 vagas;
- Atílio Vivacqua - Vila Valério - 485 vagas;
SRE de São Mateus:
- Pedro Paulo Groberio - Jaguaré - 400 vagas;
- Dr. Francisco Freitas Lima - Vila Velha - 280 vagas;
- Zuleima Fortes Faria - Guarapari - 320 vagas;
A proposta do governo, junto à Secretaria de Estado da Educação (Sedu), é de que o número de estudantes alcançados pela medida salte de 28.359 para 41.544 em 2022, o que representa quatro vezes mais alunos que em 2018.
De acordo com Casagrande, em 2019 quando assumiu o governo, havia 32 unidades com esta modalidade de ensino. Com a ampliação, serão 132 escolas no total. "Esse é o momento de unir os esforços para recuperar o tempo perdido por conta da pandemia e fazermos investimentos fortes na área da Educação", disse o governador em coletiva de imprensa.
Segundo o governo do Estado, o número de municípios com educação em tempo integral será ampliado de 49, em 2021, para 75, em 2022. Das escolas implementadas, uma delas tem o período de 9h30 e as demais são de 7h de duração das aulas, com integração aos cursos técnicos.
Segundo Vitor de Angelo, secretário da Educação, com a implantação de novas escolas, será atendido o Plano Nacional de Educação. "Propicia a ampliação da jornada dentro de uma metodologia diferenciada. Neste momento, isso ganha uma relevância muito grande, já que a pandemia afetou muito a educação", afirmou. A data do início das matrículas ainda será divulgada.
ESCOLAS MUNICIPAIS
Também segundo a Sedu, o programa estabelece o repasse direto aos municípios, no valor de R$ 3 mil por estudante ao ano, durante um período de três anos. Somente com essa ação, devem ser ofertadas cerca de 30 mil vagas por ano, com investimento total de R$ 270 milhões anuais e R$ 810 no período total. A chamada aos municípios interessados está aberta até o dia 8 de novembro.