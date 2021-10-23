Prefeitura de Vitória tira conexão de internet de computadores centrais

O site da Prefeitura de VItória está fora do ar desde a tarde de sexta-feira (22) Crédito: Fábio Vicentini

O site da Prefeitura de Vitória ainda continua fora do ar na manhã deste sábado (23). O problema no sistema que acontece desde às 13h de sexta-feira (22) seria, segundo a prefeitura, em "caráter preventivo e seguindo as recomendações de boas práticas". Os usuários que tentam acessar os serviços disponibilizados pela administração municipal são advertidos pelo aviso: "Não é possível acessar esse site".

Em nota enviada A Gazeta, a prefeitura informou que todos os serviços de TI, incluindo os sistemas e serviços on-line, foram retirados do ar em caráter preventivo para análise do ambiente da rede de dados e do datacenter municipal.

Para realizar o procedimento de segurança, a equipe de tecnologia isolou todo o ambiente de rede e dos servidores. Por isso, tornou inacessível os serviços disponibilizados pelo site, o acesso à Internet e aos sistemas.

A prefeitura garantiu que a SUB-TI está "atuando na análise do ambiente e trabalhando com todas as medidas possíveis para que os serviços sejam normalizados o mais breve possível".

Site da Prefeitura de Vitória está fora do ar desde a tarde de sexta-feira (22) Crédito: Reprodução Prefeitura de Vitória

ALVO DE ATAQUE HACKER EM 2020

Durante a madrugada do dia 8 de novembro de 2020 usuários invadiram o sistema, o que causou a suspensão de alguns serviços. O site voltou a funcionar no dia 12, quatro dias depois. Porém, dez dias após o ocorrido, alguns serviços ainda estavam indisponíveis.

Os danos ao sistema em novembro do ano passado foram similares ao ocorrido no Superior Tribunal de Justiça dias antes, na época. A rede do STJ também sofreu com interrupção de julgamentos.

INCIDENTE PODE COLOCAR DADOS EM RISCO

Em entrevista à reportagem de A Gazeta , o especialista em tecnologia Gilberto Sudré explica que um incidente de segurança, como o informado pela Prefeitura de Vitória na sexta-feira (23), não é, necessariamente, provocado por um ataque hacker. Ocorrências como essa, segundo ele, mostram que não há 100% de proteção na internet.

"Em teoria, incidente é qualquer tipo de evento que possa colocar em risco as informações. Pode não ser um ataque, mas uma situação que mostra vulnerabilidade. Podem não ter explorado, mas poderia ter sido perigoso. A segurança precisa ser reforçada em grandes sites, mas nada é 100% seguro. Ninguém está isento aos ataques. É uma questão de diminuir os riscos" Gilberto Sudré - Especialista em tecnologia e comentarista da CBN Vitória

Sudré lembra que casos como esse não costumam representar um descuido da equipe de tecnologia responsável pelo site. O especialista e comentarista da CBN Vitória destaca que é correta a estratégia de tirar o site do ar.