Site da Prefeitura de Vitória sai do ar por "incidente de segurança"

Site da Prefeitura de Vitória fica fora do ar Crédito: Reprodução Prefeitura de Vitória

O site da Prefeitura de Vitória está fora do ar na tarde desta sexta-feira (22). O problema começou por volta das 13h. Quem tenta acessar os serviços disponibilizados de forma on-line pela administração municipal, é advertido durante a tentativa de conexão: "Não é possível acessar esse site", informa um aviso.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura informou que a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Sub-TI) identificou um incidente de segurança na rede de dados. O trabalho de análise foi iniciado, mas não há prazo para normalização dos serviços.

Pelo computador ou celular, site da Prefeitura está indisponível Crédito: Reprodução Prefeitura de Vitória

O município de Vitória , assim como outros do Espírito Santo , oferece agendamento de vacinas contra a Covid-19 e outros procedimentos por meio da internet, como o agendamento de consultas e a emissão de documentos.

A administração municipal explicou que foi preciso isolar todo o ambiente de rede e dos servidores, tornando inacessíveis os serviços de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Vitória, incluindo arquivos e acesso à internet.

A prefeitura garantiu que está empenhando todos os esforços para que os serviços sejam normalizados o mais breve possível.

ALVO DE ATAQUE HACKER EM 2020

Os danos ao sistema em novembro do ano passado foram similares ao ocorrido no Superior Tribunal de Justiça dias antes, na época. A rede do STJ também sofreu com interrupção de julgamentos.

INCIDENTE PODE COLOCAR DADOS EM RISCO

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o especialista em tecnologia Gilberto Sudré explica que um incidente de segurança, como o informado pela Prefeitura de Vitória nesta sexta-feira, não é, necessariamente, provocado por um ataque hacker. Ocorrências como essa, segundo ele, mostram que não há 100% de proteção na internet.

"Em teoria, incidente é qualquer tipo de evento que possa colocar em risco as informações. Pode não ser um ataque, mas uma situação que mostra vulnerabilidade. Podem não ter explorado, mas poderia ter sido perigoso. A segurança precisa ser reforçada em grandes sites, mas nada é 100% seguro. Ninguém está isento aos ataques. É uma questão de diminuir os riscos " Gilberto Sudré - Especialista em tecnologia e comentarista da CBN Vitória

Sudré lembra que casos como esse não costumam representar um descuido da equipe de tecnologia responsável pelo site. O especialista e comentarista da CBN Vitória destaca que é correta a estratégia de tirar o site do ar.