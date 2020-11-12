Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após ataque hacker

Serviços digitais da PMV voltam a partir desta quinta-feira (12)

O site da Prefeitura de Vitória estava fora do ar desde domingo, e serviços como marcação de consultas on-line tornaram-se indisponíveis; retorno será gradual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 18:22

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 18:22

Fachada da Prefeitura de Vitória
Fachada da Prefeitura de Vitória: ataque hacker tirou do ar sistema da administração municipal Crédito: Fábio Vicentini
Os serviços digitais da Prefeitura de Vitória voltam a funcionar a partir da noite desta quinta-feira (12). O site da administração municipal sofreu um ataque de hackers na madrugada do último domingo (8), e serviços como aulas on-line, marcação de consultas e emissão de documentos foram suspensos.
Equipes da subsecretaria de Tecnologia da Informação (SubTI), segundo a assessoria da Prefeitura, realizaram uma varredura e blindagem em toda a rede de servidores do município. O primeiro serviço recuperado foi o do Cerco Inteligente de Segurança, ainda na terça-feira (10), e os demais retornam gradativamente.
A partir desta noite, o cidadão já poderá emitir notas ficais, ligadas ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), e se conectar ao serviço de  internet gratuita do município, o Vitória Online (Wi-fi), fora do ar desde o ataque.

O ATAQUE

O ataque hacker aos servidores da Prefeitura de Vitória foi parte de uma invasão global. Dias antes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também foi invadido. Na ocasião, diversos julgamentos foram interrompidos e casos a serem julgados foram adiados
*Vinicius Zagoto é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Joyce Meriguetti e de Aline Nunes.

Veja Também

Pais reclamam de falta de vagas em Jardim Camburi, mas prefeitura nega

Como marcar consulta, emitir nota e estudar com site da PMV fora do ar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados