Serviços digitais da PMV voltam a partir desta quinta-feira (12)

Fachada da Prefeitura de Vitória: ataque hacker tirou do ar sistema da administração municipal Crédito: Fábio Vicentini

Equipes da subsecretaria de Tecnologia da Informação (SubTI), segundo a assessoria da Prefeitura, realizaram uma varredura e blindagem em toda a rede de servidores do município. O primeiro serviço recuperado foi o do Cerco Inteligente de Segurança, ainda na terça-feira (10), e os demais retornam gradativamente.

A partir desta noite, o cidadão já poderá emitir notas ficais, ligadas ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), e se conectar ao serviço de internet gratuita do município, o Vitória Online (Wi-fi), fora do ar desde o ataque.

O ATAQUE

O ataque hacker aos servidores da Prefeitura de Vitória foi parte de uma invasão global. Dias antes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também foi invadido. Na ocasião, diversos julgamentos foram interrompidos e casos a serem julgados foram adiados