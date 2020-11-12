Serviços digitais da PMV voltam a partir desta quinta-feira (12)

Os serviços digitais da Prefeitura de Vitória voltam a funcionar a partir da noite desta quinta-feira (12). O site da administração municipal sofreu um ataque de hackers na madrugada do último domingo (8), e serviços como aulas on-line, marcação de consultas e emissão de documentos foram suspensos.
Equipes da subsecretaria de Tecnologia da Informação (SubTI), segundo a assessoria da Prefeitura, realizaram uma varredura e blindagem em toda a rede de servidores do município. O primeiro serviço recuperado foi o do Cerco Inteligente de Segurança, ainda na terça-feira (10), e os demais retornam gradativamente.
A partir desta noite, o cidadão já poderá emitir notas ficais, ligadas ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), e se conectar ao serviço de internet gratuita do município, o Vitória Online (Wi-fi), fora do ar desde o ataque.
O ATAQUE
O ataque hacker aos servidores da Prefeitura de Vitória foi parte de uma invasão global. Dias antes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também foi invadido. Na ocasião, diversos julgamentos foram interrompidos e casos a serem julgados foram adiados.
*Vinicius Zagoto é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Joyce Meriguetti e de Aline Nunes.