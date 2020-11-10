Como marcar consulta, emitir nota e estudar com site da PMV fora do ar

Prefeitura de Vitória sofreu ataque de hackers na madrugada do último domingo (08) Crédito: Pixabay

A Gazeta questionou a administração municipal sobre como serviços cotidianos da população serão realizados enquanto o site da Prefeitura de Vitória estiver fora do ar. Marcar consultas, estudar e emitir nota fiscal são algumas das atividades afetadas. Com o ataque de hackers sofrido pela Prefeitura de Vitória na madrugada do último domingo (08),questionou a administração municipal sobre como serviços cotidianos da população serão realizados enquanto o site da Prefeitura de Vitória estiver fora do ar. Marcar consultas, estudar e emitir nota fiscal são algumas das atividades afetadas.

Antes de falar pontualmente de cada situação, Márcio Passos, secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e também responsável pela subsecretaria de Tecnologia da Informação (Sub-TI), explicou um pouco sobre o ataque, contando que o município notou uma ação suspeita no sistema on-line. Como nos últimos dias houve diversos ataques de hackers no mundo todo, a decisão foi fazer um lockdown nos servidores, cortando toda a comunicação interna e externa para uma avaliação geral do ambiente e também para não perder dados.

Diante dessa medida, ele afirmou que não há prazo para a retomada dos serviços digitais, e espera a compreensão da população enquanto o problema é resolvido pela prefeitura.

"Precisamos que a população tenha um pouco de paciência. Estamos trabalhando para dar segurança a todos e, assim que formos liberando os serviços on-line, vamos comunicar, inclusive através da imprensa", disse.

Indagado se os prazos desses serviços digitais serão estendidos, o secretário assegurou que a prefeitura vai trabalhar de forma que ninguém seja prejudicado. Porém, ele argumentou que não é possível falar sobre os prazos agora, pois a área jurídica do município está analisando cada caso para tomar as atitudes cabíveis.

ENTENDA COMO FICA A EDUCAÇÃO, SAÚDE E EMISSÃO DE NOTA

Também questionado sobre como agendar consultas médicas, emitir nota fiscal e estudar de forma remota neste momento, Marcio Passos esclareceu algumas dúvidas.

Como agendar consultas médicas? De acordo com o secretário, por enquanto só é possível marcar consultas de forma presencial. Se a pessoa tinha uma vacina marcada, por exemplo, ela pode ir ao local, que receberá atendimento e orientação de como proceder para receber o serviço da prefeitura. Também procurada, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória acrescentou que toda a rede de serviços manteve o acolhimento dos pacientes nas unidades básicas de saúde, pronto-atendimentos e centros de referência. "Estão sendo priorizados os casos de urgência e os sintomáticos respiratórios. Foi necessário remarcar alguns serviços, como, por exemplo, as consultas da Telemedicina. Os munícipes estão sendo orientados pelas equipes de saúde e, tão logo o sistema seja restaurado, todos os serviços serão retomados."

Como estudar já que, devido à pandemia da Covid-19, as aulas eram exclusivamente remotas? A Secretaria Municipal de Educação informou que as atividades na rede municipal de ensino seguem acontecendo através da interação virtual entre estudantes e professores, por meio dos diversos canais de comunicação mantidos pelas unidades de ensino para o contato direto com alunos e famílias, como WhatsApp, Facebook e GoogleMeet, entre outras mídias. "Essas atividades também são realizadas através de metodologias e materiais impressos propostos aos estudantes e famílias, com acompanhamento direto dos professores, das equipes escolares e dos profissionais da Educação."

Como emitir nota fiscal? Neste momento, não há como fazer o serviço. A prefeitura afirmou que irá comunicar quando já for possível emitir nota.

VEJA COMO ESTÃO FUNCIONANDO OUTROS SERVIÇOS

Fala Vitória 156: as ligações do Fala Vitória 156 estão sendo atendidas apenas para orientação;

as ligações do Fala Vitória 156 estão sendo atendidas apenas para orientação; Vitória Online: a internet gratuita Wifi está indisponível;



a internet gratuita Wifi está indisponível; Alvarás: a emissão de licenças está indisponível;



a emissão de licenças está indisponível; Fazenda: o prazo de vencimento de todos os tributos municipais, bem como de outras obrigações tributárias, serão prorrogados de acordo com a necessidade, garantindo que os contribuintes não sejam prejudicados. A emissão de notas fiscais está suspensa também;



o prazo de vencimento de todos os tributos municipais, bem como de outras obrigações tributárias, serão prorrogados de acordo com a necessidade, garantindo que os contribuintes não sejam prejudicados. A emissão de notas fiscais está suspensa também; Desenvolvimento da Cidade: os atendimentos estão sendo feitos por telefone e presencialmente;



os atendimentos estão sendo feitos por telefone e presencialmente; Assistência Social: os serviços da rede socioassistencial de Vitória estão abertos ao público, como Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), realizando atendimentos presenciais com horários agendados e atendimentos telefônicos para orientações diversas. Os Centros de Referência em Assistência Social (Cras) de Vitória fazem atendimento das 8h às 17h, assim como os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas);



os serviços da rede socioassistencial de Vitória estão abertos ao público, como Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), realizando atendimentos presenciais com horários agendados e atendimentos telefônicos para orientações diversas. Os Centros de Referência em Assistência Social (Cras) de Vitória fazem atendimento das 8h às 17h, assim como os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas); Direitos de crianças e adolescentes: Conselho Tutelar do Centro - 98818-4435 e 98875-1705; Conselho Tutelar Continental - 99941-8202 e 99766-6236; Conselho Tutelar de Maruípe - 98818-4511 e 98818-4524;



Conselho Tutelar do Centro - 98818-4435 e 98875-1705; Conselho Tutelar Continental - 99941-8202 e 99766-6236; Conselho Tutelar de Maruípe - 98818-4511 e 98818-4524; Serviços diversos (para ligar antes de buscar atendimento presencial): Sine - 3132-5310; CRAMSV - 3382-5464 / 3382-5465 e 99520-1927; Carteira de Identidade - 3382-5552 e 3382-5553; Carteira de Trabalho - 3382-5500; Procon - 3382-5440; Telecentro - 3323-4439; Vitória Acolhe - 3382-5476 e 3382-5361; Recepção: Casa do Cidadão - 3382-5484;



Sine - 3132-5310; CRAMSV - 3382-5464 / 3382-5465 e 99520-1927; Carteira de Identidade - 3382-5552 e 3382-5553; Carteira de Trabalho - 3382-5500; Procon - 3382-5440; Telecentro - 3323-4439; Vitória Acolhe - 3382-5476 e 3382-5361; Recepção: Casa do Cidadão - 3382-5484; Cultura: segue com o atendimento por telefone e WhatsApp. Houve a suspensão do empréstimo e devolução de livros na Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim até que o problema seja solucionado. Quem precisar entrar em contato, pode utilizar o telefone (27) 3381-6925, disponível das 12h às 17h. Os museus da SEMC não possuem atendimento ao público às segundas-feiras. Para entrar em contato com a Casa Porto das Artes Plásticas, o telefone é (27) 3132-5295 e com o Museu Capixaba do Negro (Mucane), (27) 3222-4560. Já o Museu do Pescador está com visitação aberta a partir desta terça-feira, das 9h às 17h. O Circuito Cultural de Vitória e a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi seguem com o atendimento presencial suspenso. Para entrar em contato com a Fafi, o e-mail é [email protected]. O Circuito Cultural atende por meio do celular institucional: (27) 99578-3761. Para quem tiver dúvidas em relação ao edital emergencial "Arte em Casa", do edital da Lei Aldir Blanc, ou mesmo sobre o Fundo Municipal de Cultura (FunCultura), o contato é [email protected] ou pelo WhatsApp: (27) 3132-2080. Sobre o subsídio aos espaços culturais da Lei Aldir Blanc, o telefone é (27) 99524-7360. Para falar com a equipe do Projeto Cultural Rubem Braga, é preciso entrar em contato com o WhatsApp (27) 3132-5292;



segue com o atendimento por telefone e WhatsApp. Houve a suspensão do empréstimo e devolução de livros na Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim até que o problema seja solucionado. Quem precisar entrar em contato, pode utilizar o telefone (27) 3381-6925, disponível das 12h às 17h. Os museus da SEMC não possuem atendimento ao público às segundas-feiras. Para entrar em contato com a Casa Porto das Artes Plásticas, o telefone é (27) 3132-5295 e com o Museu Capixaba do Negro (Mucane), (27) 3222-4560. Já o Museu do Pescador está com visitação aberta a partir desta terça-feira, das 9h às 17h. O Circuito Cultural de Vitória e a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi seguem com o atendimento presencial suspenso. Para entrar em contato com a Fafi, o e-mail é [email protected]. O Circuito Cultural atende por meio do celular institucional: (27) 99578-3761. Para quem tiver dúvidas em relação ao edital emergencial "Arte em Casa", do edital da Lei Aldir Blanc, ou mesmo sobre o Fundo Municipal de Cultura (FunCultura), o contato é [email protected] ou pelo WhatsApp: (27) 3132-2080. Sobre o subsídio aos espaços culturais da Lei Aldir Blanc, o telefone é (27) 99524-7360. Para falar com a equipe do Projeto Cultural Rubem Braga, é preciso entrar em contato com o WhatsApp (27) 3132-5292; Guarda Municipal: as ocorrências devem ser registradas por meio do telefone 190;



as ocorrências devem ser registradas por meio do telefone 190; Defesa Civil: pode ser acionada pelo telefone de plantão 98818-4432;



pode ser acionada pelo telefone de plantão 98818-4432; Saúde: na rede municipal de saúde, as unidades de Pronto-Atendimento (PAs) de São Pedro e Praia do Suá estão funcionando, assim como os atendimentos de urgência para crianças na Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria. Todas as unidades de saúde também estão atendendo. Os Centros de Referência, Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e Centro Municipal de Especialidades também funcionam. Já o Centro Municipal de Testagem funciona por agendamento. Já o serviço de telemedicina/videoconsulta está temporariamente suspenso.

