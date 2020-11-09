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Invasão de sistema

Ataque de hacker suspende serviços digitais da Prefeitura de Vitória

De acordo com o município, estão indisponíveis serviços como aulas on-line, agendamento de consultas e emissão de notas. Equipe de TI trabalha para reestabelecer o sistema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 11:45

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 11:45

Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Prefeitura de Vitória - Os efeitos do coronavírus na Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Sede da prefeitura de Vitória: sistema foi hackeado e serviços on-line estão suspensos Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vitória sofreu um ataque de hackers na madrugada do último domingo. Com isso, todos os serviços digitais - como aulas online, agendamento de consultas e emissão de notas estão suspensos.
Os danos ao sistema foram similares ao ocorrido com o  Superior Tribunal de Justiça (STJ) há uma semana, informou a prefeitura da Capital. Na terça-feira (03), a rede do órgão foi invadida por hackers, provocando a interrupção de diversos julgamentos que aconteceriam simultaneamente por videoconferência. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal (PF).

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Veja a nota da prefeitura de Vitória, na íntegra:
"A Prefeitura de Vitória informa que na madrugada deste domingo os servidores foram alvo de um ataque global de hackers, a exemplo do que aconteceu com os servidores do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os serviços on-line da Prefeitura de Vitória estão momentaneamente indisponíveis. A equipe da Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Sub-TI) trabalha para restabelecer o ambiente o mais rápido possível". 

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