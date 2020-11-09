Ataque de hacker suspende serviços digitais da Prefeitura de Vitória

"A Prefeitura de Vitória informa que na madrugada deste domingo os servidores foram alvo de um ataque global de hackers, a exemplo do que aconteceu com os servidores do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os serviços on-line da Prefeitura de Vitória estão momentaneamente indisponíveis. A equipe da Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Sub-TI) trabalha para restabelecer o ambiente o mais rápido possível".