Ataque de hacker suspende serviços digitais da Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória sofreu um ataque de hackers na madrugada do último domingo. Com isso, todos os serviços digitais - como aulas online, agendamento de consultas e emissão de notas estão suspensos.
Os danos ao sistema foram similares ao ocorrido com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) há uma semana, informou a prefeitura da Capital. Na terça-feira (03), a rede do órgão foi invadida por hackers, provocando a interrupção de diversos julgamentos que aconteceriam simultaneamente por videoconferência. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal (PF).
Veja a nota da prefeitura de Vitória, na íntegra:
"A Prefeitura de Vitória informa que na madrugada deste domingo os servidores foram alvo de um ataque global de hackers, a exemplo do que aconteceu com os servidores do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os serviços on-line da Prefeitura de Vitória estão momentaneamente indisponíveis. A equipe da Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Sub-TI) trabalha para restabelecer o ambiente o mais rápido possível".