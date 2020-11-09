Não há previsão de retorno do serviço digital em Vitória, diz secretário

Prefeitura de Vitória divulgar que sofreu um ataque de hackers na madrugada do último domingo Crédito: Divulgação

TV Gazeta que ainda não há previsão de reestabelecer o serviço digital. Com isso, aulas on-line, agendamento de consultas e emissão de notas estão suspensos. O Vitória Online, que oferece internet gratuita em alguns pontos da Capital, também está fora do ar. Após a prefeitura de Vitória divulgar que s ofreu um ataque de hackers na madrugada do último domingo (08), o secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, afirmou em entrevista àque ainda não há previsão de reestabelecer o serviço digital. Com isso, aulas on-line, agendamento de consultas e emissão de notas estão suspensos. O Vitória Online, que oferece internet gratuita em alguns pontos da Capital, também está fora do ar.

Os danos ao sistema foram similares ao ocorrido com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) há uma semana , informou a prefeitura da Capital. Por nota, o município informou que na madrugada de domingo (08) os servidores foram alvo de um ataque global de hackers e que "os serviços on-line da Prefeitura de Vitória estão momentaneamente indisponíveis. A equipe da Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Sub-TI) trabalha para restabelecer o ambiente o mais rápido possível", disse.

Em entrevista à TV Gazeta, nesta segunda-feira (09), o secretário de Desenvolvimento da Cidade Márcio Passos, que também é responsável pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Sub-TI), explicou que interromper esse e outros serviços foi uma opção da subsecretaria na tentativa de tentar sanar esses ataques.

"A prefeitura teve essa decisão quando detectou o ataque - um ataque que, vale salientar, foi no mundo inteiro. Inclusive no Brasil, temos o caso do STJ, onde dados foram criptografados. A gente optou por um lockdown nos servidores e cortar toda a comunicação interna e externa para poder fazer toda a avaliação geral do ambiente", disse.

Esse corte na comunicação da prefeitura de Vitória acabou interrompendo vários serviços que precisam de internet, como o atendimento digital da área da saúde e educação.

VARREDURA

"Infelizmente é necessário fazer esse tipo de procedimento para não termos o problema que o STJ teve aqui no país. Então, a gente pede paciência da população. A gente vai enviar toda a documentação para todos os órgãos de controle para que ninguém seja prejudicado, para que haja prazos dilatados, e vamos fazer tudo que tiver no alcance da prefeitura para poder conseguir, o mais rápido possível, restabelecer os serviços com segurança", garantiu.

O secretário salientou que a prefeitura está bem adiantada tecnologicamente, como, por exemplo, nos serviços de processos eletrônicos. Mas alvarás, licenças e agendamentos são alguns dos serviços que por enquanto estão interrompidos no modelo digital. Indagado sobre como ficam os serviços da área da saúde, o secretário respondeu que o atendimento só é possível pessoalmente.

"De forma on-line, está suspenso esse atendimento de saúde. Mas presencial continua sendo feito. Se a pessoa tinha uma vacina marcada, por exemplo, ela pode ir ao local, que receberá atendimento e orientação de como proceder para receber serviço da prefeitura. Isso é preciso para que a gente faça auditoria na nossa rede e tenhamos segurança para voltar com o serviço para a população", explicou.

"A gente está fazendo toda uma varredura na nossa rede, é um trabalho muito minucioso, que tem que ter muito critério, para a gente não ter nenhum problema no futuro e voltarmos com todos os serviços on-line. Então a gente não tem uma previsão precisa de retorno" Marcio Passos - Secretário de Desenvolvimento da Cidade