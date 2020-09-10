Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Hackers invadem site da Secretaria da Cultura e postam vídeo de trap

'Só de brincadeira', diz comentário fixado no YouTube

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 11:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 11:17
Reprodução da página de notícias da Secretaria Especial da Cultura
Reprodução da página de notícias da Secretaria Especial da Cultura Crédito: Reprodução
A seção de notícias do site oficial da Secretaria Especial da Cultura foi invadida por hackers. Os cidadãos brasileiros interessados em se inteirar das últimas notícias da secretaria chefiada pelo ator Mario Frias se depararam com postagem do "Trio Ternura" -que nesse caso não é uma trupe musical da jovem guarda, mas um grupo de hackers.
Na postagem, foi inserido um vídeo do grupo no YouTube, que parodia a música "Goosebumps" de Travis Scott e Kendrick Lamar.
"Só duas semanas online/ não quero hype", diz a canção, que segue: ".gov esquece/ derretendo/ com o click do corleone/ fica vendo/ tudo ficando offline".
A postagem, que consta como sendo de sexta-feira (4), está inserida no índice que engloba publicações noticiosas da secretaria, como uma nota de pesar sobre a morte do ator Gésio Amadeu e uma notícia sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural, entre outras.
Um comentário fixado no YouTube diz: "http://cultura.gov.br/trioternura/ Só de brincadeira".
Em ofício enviado às instituições vinculadas à Secretaria Especial da Cultura, Mario Frias informou que todos os posts em redes sociais, sites e portais oficiais deverão ser previamente enviados ao secretário, para que ele avalie e, se for o caso, autorize o material.

Veja Também

Ministério da Economia corta ao menos R$ 36 milhões de cinco órgãos ligados à Cultura

Museus, centros culturais e bibliotecas podem voltar a funcionar no ES

Advogado suspeito de ter atuado em rede de ataques com memes ganha cargo na Cultura

A solicitação vale para a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, a Biblioteca Nacional, a Fundação Casa de Rui Barbosa, a Fundação Cultural Palmares, a Funarte, a Fundação Nacional de Artes, o Ibram, o Instituto Brasileiro de Museus, e o Iphan, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O ofício foi enviado na última sexta (4).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados