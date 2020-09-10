Hackers invadem site da Secretaria da Cultura e postam vídeo de trap

Reprodução da página de notícias da Secretaria Especial da Cultura Crédito: Reprodução

A seção de notícias do site oficial da Secretaria Especial da Cultura foi invadida por hackers. Os cidadãos brasileiros interessados em se inteirar das últimas notícias da secretaria chefiada pelo ator Mario Frias se depararam com postagem do "Trio Ternura" -que nesse caso não é uma trupe musical da jovem guarda, mas um grupo de hackers.

Na postagem, foi inserido um vídeo do grupo no YouTube, que parodia a música "Goosebumps" de Travis Scott e Kendrick Lamar.

"Só duas semanas online/ não quero hype", diz a canção, que segue: ".gov esquece/ derretendo/ com o click do corleone/ fica vendo/ tudo ficando offline".

A postagem, que consta como sendo de sexta-feira (4), está inserida no índice que engloba publicações noticiosas da secretaria, como uma nota de pesar sobre a morte do ator Gésio Amadeu e uma notícia sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural, entre outras.

Um comentário fixado no YouTube diz: "http://cultura.gov.br/trioternura/ Só de brincadeira".

Em ofício enviado às instituições vinculadas à Secretaria Especial da Cultura, Mario Frias informou que todos os posts em redes sociais, sites e portais oficiais deverão ser previamente enviados ao secretário, para que ele avalie e, se for o caso, autorize o material.