WhatsApp vai parar de funcionar em dezenas de celulares em novembro

WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares Crédito: HeikoAL/ Pixabay

Uma atualização promovida pelo WhatsApp pode deixar dezenas de modelos de telefones celulares sem o aplicativo de mensagens instantâneas a partir de 1º de novembro. A mudança foi anunciada com antecedência para que os usuários adquiram um celular mais moderno ou, com o atual modelo, procurem atualizar o sistema para continuar compatível ao aplicativo. Smartphones de marcas como Apple, Samsung, Sony e LG devem ser afetados.

Segundo informações do site Tecmundo, a atualização ocorre em meio a um cenário de novas ferramentas no aplicativo, como uma possível transferência de históricos de conversas entre diferentes sistemas operacionais. A nova atualização que irá deixar alguns aparelhos de fora tende a privilegiar modelos mais modernos.

PARA FUNCIONAR, É NECESSÁRIO QUE O CELULAR TENHA:

Android 4.1 ou superior



iOS 10 ou superior



KaiOS 2.5.0



O QUE FAZER SE O MEU CELULAR DEVE PERDER O WHATSAPP?

Primeiro, procure informações no próprio celular. Na parte de ajustes ou configurações, você poderá identificar se tem a versão mínima necessária para continuar com o WhatsApp.

Se identificou que o seu modelo está ultrapassado, procure transferir a conta do WhatsApp para outro aparelho. Basta baixar o aplicativo em outro local e colocar o número de telefone usado. Também é possível fazer um backup das conversas. A ferramenta possibilita que você resgate tudo o que foi conversado anteriormente.

Procure saber se o seu telefone tem a versão mais recente da plataforma Crédito: Pixabay

Em último caso, se você percebeu que o seu telefone não está ultrapassado, mas está precisando de uma nova atualização, tire um tempo para fazer o download da versão mais recente. Com isso, o usuário segue tendo uma experiência no aplicativo de mensagens instantâneas da mesma forma.

QUAIS MODELOS SERÃO AFETADOS?