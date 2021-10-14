WhatsApp vai parar de funcionar em dezenas de celulares em novembro

Uma atualização promovida pelo WhatsApp pode deixar dezenas de modelos de telefones celulares sem o aplicativo de mensagens instantâneas a partir de 1º de novembro. A mudança foi anunciada com antecedência para que os usuários adquiram um celular mais moderno ou, com o atual modelo, procurem atualizar o sistema para continuar compatível ao aplicativo. Smartphones de marcas como Apple, Samsung, Sony e LG devem ser afetados.
Segundo informações do site Tecmundo, a atualização ocorre em meio a um cenário de novas ferramentas no aplicativo, como uma possível transferência de históricos de conversas entre diferentes sistemas operacionais. A nova atualização que irá deixar alguns aparelhos de fora tende a privilegiar modelos mais modernos.
PARA FUNCIONAR, É NECESSÁRIO QUE O CELULAR TENHA:
- Android 4.1 ou superior
- iOS 10 ou superior
- KaiOS 2.5.0
O QUE FAZER SE O MEU CELULAR DEVE PERDER O WHATSAPP?
Primeiro, procure informações no próprio celular. Na parte de ajustes ou configurações, você poderá identificar se tem a versão mínima necessária para continuar com o WhatsApp.
Se identificou que o seu modelo está ultrapassado, procure transferir a conta do WhatsApp para outro aparelho. Basta baixar o aplicativo em outro local e colocar o número de telefone usado. Também é possível fazer um backup das conversas. A ferramenta possibilita que você resgate tudo o que foi conversado anteriormente.
Em último caso, se você percebeu que o seu telefone não está ultrapassado, mas está precisando de uma nova atualização, tire um tempo para fazer o download da versão mais recente. Com isso, o usuário segue tendo uma experiência no aplicativo de mensagens instantâneas da mesma forma.
QUAIS MODELOS SERÃO AFETADOS?
- Apple: todos aparelhos que não permitem atualização para o iOS 10 ou posterior;
- Samsung: Galaxy S2, S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2, Xcover 2 ;
- LG: Lucid 2, Enact, Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II e F5 II, L5 Dual, L5, L2 II, L7, L7 II, F6, Nitro HD, 4X HD, F3Q;
- Sony: Xperia Miro, Neo L, Arc S;
- Alcatel One Touch Evo 7;
- Huawei: Ascend Mate, Ascend G740 e Ascend D2, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S;
- ZTE Grand X Quad V987, V956 e Grand Memo.
- Outros: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.