O que fazer com o celular velho, que está "largado" na gaveta?

Com a criação de novas tecnologias, os fabricantes lançam celulares quase todos os meses e, com isso, os usuários vão trocando de smartphone por conta das novas funcionalidades. Após a compra de um novo aparelho, vem sempre a dúvida na cabeça do consumidor: o que fazer com dispositivo antigo que teoricamente seria descartado? Vender, doar ou reciclar um equipamento que não vai mais ser usado são algumas opções que vêm à mente, mas, com criatividade, novas aplicações e serventias podem surgir, dando nova vida ao produto fora de uso.