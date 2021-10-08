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O que fazer com o celular velho, que está "largado" na gaveta?

Gilberto Sudré, comentarista do quadro CBN e a Tecnologia, da CBN Vitória, dá ideias para você aproveitar até os últimos "minutos de vida" as funcionalidades do aparelho

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 16:58

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

08 out 2021 às 16:58
Pessoa usando o celular
Especialista explica o que fazer com celular antigo que teoricamente seria descartado Crédito: Freepik
Com a criação de novas tecnologias, os fabricantes lançam celulares quase todos os meses e, com isso, os usuários vão trocando de smartphone por conta das novas funcionalidades. Após a compra de um novo aparelho, vem sempre a dúvida na cabeça do consumidor: o que fazer com dispositivo antigo que teoricamente seria descartado? Vender, doar ou reciclar um equipamento que não vai mais ser usado são algumas opções que vêm à mente, mas, com criatividade, novas aplicações e serventias podem surgir, dando nova vida ao produto fora de uso. 
O aproveitamento do aparelho também ajuda na redução de acúmulo do lixo eletrônico, problema que tem crescido cada vez mais a partir da "obsolescência programada", situação em que um produto já sai das fábricas com a predisposição de se tornar obsoleto, ou seja, sem a sua serventia inicial. 
Em entrevista à CBN Vitória, o comentarista do quadro CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré, pontua algumas ideias para você aproveitar até os últimos minutos de vida do aparelho.  Confira a entrevista na íntegra e as dicas do especialista.
Entrevista com Gilberto Sudré, comentarista do CBN e a Tecnologia

Memória interna, como um HD Externo

De acordo com o especialista, o aparelho- quando ainda em perfeito uso- pode se tornar um dispositivo para reproduzir mídias como: músicas, rádio e até mesmo filmes e séries nas plataformas de streaming. "Dessa forma você transforma em um dispositivo alto-falante e evita muitas vezes de gastar a bateria do seu celular novo". 
Atualmente, segundo o especialista, existem aplicativos, como, por exemplo, o batizado de "AlfredCamera", que possibilita transformar a câmera do celular em câmera de vigilância que pode monitorar qualquer ambiente em tempo real. "Para isso, basta que os dois aparelhos estejam conectados em uma conta Google, onde serão sincronizados", descreve. 
Segundo o especialista, eletrodomésticos inteligentes, bibliotecas de música, televisões conectadas à internet podem ser controladas por aplicativos. "Temos uma infinidade de aplicativos que também podem conectar diretamente na televisão, gerando uma nova função para ele", destaca. 
Gilberto também lembra que, no caso de aplicativos que ainda possuem um bom sistema de armazenamento, pode ser utilizá-lo como uma espécie de HD externo para guardar arquivos como fotos e documentos. "A partir disso você libera espaço no seu novo celular e não se preocupa tão cedo com uma memória cheia", ressalta. 

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