Segurança digital: 5 aplicativos para ocultar arquivos no seu celular

Saiba como ocultar arquivos no telefone celular Crédito: Freepik

Não é porque a foto foi compartilhada por você com poucos amigos que ela precisa ser vista por todos. Levando em conta a privacidade e o sigilo de alguns documentos, além das senhas regulares que servem para garantir o acesso de apenas uma pessoa ao telefone ou qualquer outro aparelho digital, muitos buscam um algo a mais. A barreira adicional, sempre acompanhada de senha, garante segurança. Conheça cinco aplicativos úteis para ocultar e proteger arquivos no seu aparelho.

Your browser does not support the audio element. CBN e a Tecnologia - Fique por dentro: aplicativos para ocultar e proteger arquivos no seu celular

As dicas são do especialista em tecnologia Gilberto Sudré. Segundo ele, os aplicativos, para IOS e Android, ajudam o usuário que planeja esconder algum arquivo, foto ou até outro aplicativo.

Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da Rádio CBN Vitória , o comentarista chama atenção para a importância de senhas fortes no desbloqueio do celular ou computador. Antes de pensar no App que esconde aquele certo arquivo, é preciso ter certeza que o código escolhido é seguro.

Segundo Sudré, entre tantas alternativas, o usuário deve evitar senhas no formato de desenho - formato garante opção de escolher um desenho a ser feito com o dedo.

Senhas com números e palavras são as mais recomendadas. Ter acesso aos dados do telefone apenas com a sua digital também é uma boa opção, uma vez que nenhuma outra pessoa tem a mesma informação que você. Identificação facial, recurso mais recente, também garante segurança, segundo o comentarista da CBN Vitória.