Segurança digital: 5 aplicativos para ocultar arquivos no seu celular

Não é porque a foto foi compartilhada por você com poucos amigos que ela precisa ser vista por todos. Levando em conta a privacidade e o sigilo de alguns documentos, além das senhas regulares que servem para garantir o acesso de apenas uma pessoa ao telefone ou qualquer outro aparelho digital, muitos buscam um algo a mais. A barreira adicional, sempre acompanhada de senha, garante segurança. Conheça cinco aplicativos úteis para ocultar e proteger arquivos no seu aparelho.
CBN e a Tecnologia - Fique por dentro: aplicativos para ocultar e proteger arquivos no seu celular
As dicas são do especialista em tecnologia Gilberto Sudré. Segundo ele, os aplicativos, para IOS e Android, ajudam o usuário que planeja esconder algum arquivo, foto ou até outro aplicativo.
Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da Rádio CBN Vitória, o comentarista chama atenção para a importância de senhas fortes no desbloqueio do celular ou computador. Antes de pensar no App que esconde aquele certo arquivo, é preciso ter certeza que o código escolhido é seguro.
Segundo Sudré, entre tantas alternativas, o usuário deve evitar senhas no formato de desenho - formato garante opção de escolher um desenho a ser feito com o dedo.
Senhas com números e palavras são as mais recomendadas. Ter acesso aos dados do telefone apenas com a sua digital também é uma boa opção, uma vez que nenhuma outra pessoa tem a mesma informação que você. Identificação facial, recurso mais recente, também garante segurança, segundo o comentarista da CBN Vitória.
KEEP SAFE
Antes de baixar um novo aplicativo, que tal usar ferramentas que já estão no seu celular? Gilberto Sudré recomenda o uso do "Pasta Segura", existente em aparelhos da marca Samsung. Ali será possível colocar senha para proteger determinados arquivos, Há quem prefira o Iphone, do modelo IOS. Para esse segundo público, o bloco de notas pode ser útil. É permitido adicionar uma senha para entrar no bloco de notas do Iphone. Com o código, o espaço fica mais seguro para proteção de seus arquivos.
Com o mesmo funcionamento, o aplicativo "Files", gratuito para aparelhos Android, pode separar arquivos por título. Você tem liberdade para escolher código ou senha para esconder arquivos.
Como o próprio nome diz, o aplicativo serve com um cadeado, trancando ou protegendo arquivos. Você vai encontrar uma versão gratuita para aparelhos Android, mas há um modelo pago. Segundo Sudré, a versão inicial é suficiente para o uso.
Mantenha suas informações seguras com o aplicativo. O Keep Safe oferece um cofre pessoal protegido por senha. É possível ocultar fotos e arquivos, Cofre pessoal protegido por senha. Dá pra esconder fotos e arquivos, tanto no IOS quanto no Android.