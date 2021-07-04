WhatsApp se torna canal para atendimento de prefeituras da Grande Vitória. Crédito: HeikoAL/ Pixabay

trouxe mudanças significativas no atendimento das prefeituras da Grande Vitória aos seus munícipes. Uma delas é o atendimento pelo WhatsApp, que, antes existente de forma tímida, passou a ser um canal oficial da maioria das gestões municipais. A necessidade de isolamento social causada pela pandemia da Covid-19 trouxe mudanças significativas no atendimento das prefeituras da Grande Vitória aos seus munícipes. Uma delas é o atendimento pelo WhatsApp, que, antes existente de forma tímida, passou a ser um canal oficial da maioria das gestões municipais.

Serviços como atendimento jurídico, informações sobre IPTU e atendimento ao Procon podem ser solicitados na palma da mão.

Your browser does not support the audio element. De adoção a divórcio, prefeituras do ES oferecem vários serviços pelo WhatsApp

Na Serra , por exemplo, é possível conseguir assistência jurídica gratuita utilizando a plataforma de conversas. No total, são 24 tipos de serviços variados, como processo de concessão de pensão alimentícia, investigação de paternidade e ação de adoção. , por exemplo, é possível conseguir assistência jurídica gratuita utilizando a plataforma de conversas. No total, são 24 tipos de serviços variados, como processo de concessão de pensão alimentícia, investigação de paternidade e ação de adoção.

De acordo com a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Gracimeri Gaviorno, os serviços oferecidos vão além da simples orientação jurídica.

"O atendimento compreende todas as etapas do processo, com defesa, réplica, audiência, fazemos todos os trâmites necessários para garantir o direito dos cidadãos e das cidadãs. Desde o início do ano até o mês de maio, foram feitos 2.622 atendimentos, entre abertura de ações, audiências e orientações" Gracimeri Gaviorno - Secretária de Direitos Humanos e Cidadania

Para ter direito ao serviço do Departamento de Assistência Judiciária (Dajum) da cidade, os moradores devem ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300) e patrimônio de até 180 salários mínimos.

As demandas podem ser abertas por meio de três números de WhatsApp: (27) 98862-6841, (27) 99795-7445 e (27) 99864-0434. Além do WhatsApp, o solicitante pode ainda fazer o agendamento para o atendimento presencial, por meio do link agendamento.serra.es.gov.br, ou pelo telefone 3252-7231, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

CARIACICA

Em Cariacica , também impulsionado pela necessidade de distanciamento social devido à pandemia, o Procon tem um canal de atendimento para a população via WhatsApp, com o objetivo de facilitar ainda mais a vida do munícipe. , também impulsionado pela necessidade de distanciamento social devido à pandemia, o Procon tem um canal de atendimento para a população via WhatsApp, com o objetivo de facilitar ainda mais a vida do munícipe.

Por meio do aplicativo de mensagens, os consumidores já podem realizar abertura de reclamações, enviar documentos e, ainda, realizar denúncias para serem averiguadas pela equipe de fiscalização. Nos próximos dias, o Procon também planeja orientar os cidadãos por meio de mensagens educativas. Para isso, será necessário que o usuário autorize o serviço.

Desde que o serviço foi implantado, em 16 de junho deste ano, são feitos cerca de dez atendimentos por dia, sempre das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. O número para solicitar o atendimento é (27) 98148-0330.

Prefeitura de Vitória Crédito: Jansen Lube/PMV

VITÓRIA

Na capital do Estado , os moradores têm a possibilidade de solicitar atendimento na área da Educação, Saúde, Apoio ao Empreendedor, Fazenda e até Serviços Urbanos.

Em função da pandemia, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) adotou a comunicação por meio do WhatsApp como forma de se aproximar das famílias e promover a interação entre os estudantes.

As 2.112 turmas da rede municipal de ensino, de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), têm grupos criados no aplicativo de troca de mensagens.

Em março deste ano, Secretaria enviou ainda uma comunicação orientando que os números de celulares institucionais das escolas deveriam ser afixados nas entradas de cada unidade de ensino, para que se tornasse o contato de referência para a comunidade escolar, tanto por meio de ligações como aplicativos de mensagens, como WhatsApp e outros aplicativos de uso comum já adotados pela escola.

E os microempreendedores individuais do município também podem acessar os serviços do Centro de Apoio ao Empreendedor, que é um serviço da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), por WhatsApp.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas nos números (27) 99958-4795 e (27) 99620-6903, para atendimento a Microempreendedor Individual (MEI) formalização e Nota Fiscal Eletrônica; e no número (27) 99691- 7811 para atendimento sobre Microcrédito.

Por meio dos telefones, é possível tirar dúvidas e ter acesso a serviços como formalização, cadastro para emissão de Nota Fiscal, além do serviço de acesso ao Microcrédito, que funciona como incentivo para pequenos empreendedores. O serviço já existia antes da pandemia, mas devido a sua grande adesão, terá continuidade.

Outro serviço que terá continuidade mesmo após a pandemia é o da Secretaria da Fazenda de Vitória, que disponibiliza pelo WhatsApp informações sobre dívida ativa, ISS e IPTU, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18 horas, pelo número (27) 99703-6158.

O “Papa Móveis”, serviço que realizada o recolhimento gratuito de móveis e utensílios domésticos mediante autorização dos moradores, também pode ser acionado pelo WhatsApp por meio do número (27)99693-8953.

Data: 19/12/2019 - Bike Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

VILA VELHA

No município canela-verde , diversos serviços podem ser solicitados por meio do WhatsApp, como abertura de empresa, solicitação de alvarás, requisição de licenciamento, dentre outros. Ao total, cinco pastas da atual gestão têm a plataforma de conversa como canal oficial para atender os moradores.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, por exemplo, recebe, em média, 40 solicitações por dia através do WhatsAtpp. Os serviços que podem ser solicitados são: alvará de obra, emissão de requerimento de paralisação de obra, consulta prévia, manutenção do Bike VV, dentre outros.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a plataforma, somada aos atendimentos e-mail e telefone, chega para facilitar o acesso do contribuinte, em casos de dúvidas e esclarecimentos, ao andamento de processos, evitando que o mesmo precise se dirigir a secretaria.

A Prefeitura salienta ainda que tendência é aumentar esse número de atendimentos diários, uma vez que a pasta passou a disponibilizar os processos digitais para o contribuinte. "O Whatsapp foi buscado durante a pandemia como forma de facilitar e não parar com os atendimentos, sendo feitos pela plataforma de forma segura. A permanência no pós pandemia contribuirá com a melhoria dos serviços prestados aos munícipes", explica por meio de nota.

A Central de Atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade está disponível pelo WhatsApp 99929-6380, no telefone fixo 3149-7458 e no e-mail [email protected]

Outras pastas do município que também oferecem atendimento pelo WhatsApp para os moradores são: