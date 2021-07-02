Pesquisa revela diversidade de anfíbios encontrados apenas no Sul do ES

A Euparkerella robusta, espécie de microrrã, é encontrada apenas no Monast, na região Sul do Estado Crédito: Jane de Oliveira

Muqui e Euparkerella robusta, que só ocorre no Monast. Uma pesquisa revelou a existência de espécies de anfíbios que são encontradas apenas na Unidade de Conservação Ambiental Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast), área de Mata Atlântica que fica entre os municípios de Atílio Vivácqua Mimoso do Sul , na Região Sul do Espírito Santo. Entre os exemplares, há uma espécie de microrrã, chamada, que só ocorre no Monast.

As outras espécies que, no Espírito Santo, são encontradas apenas no Monast são o Sapo-Folha (Zachaenus parvulus), a Perereca-Macaco (Phasmahyla lisbella), o Sapo-Pulga (Brachycephalus didactylus) e a Luetkenotyphlus fredi, que é uma Cecília – tipo de anfíbio sem patas. Estes exemplares também são encontrados no Rio de Janeiro.

O Sapo-Folha (Zachaenus parvulus) é encontrado no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, apenas no Monast Crédito: Jane de Oliveira

A bióloga e pesquisadora Jane de Oliveira, autora do arquivo, explicou que algumas destas espécies são encontradas apenas no Monast. Outras delas, segundo ela, possuem exemplares registrados em outros estados do Brasil, porém, no Espírito Santo, também são encontradas apenas na área da Unidade de Conservação. Esses animais, segundo a pesquisadora, são indicadores de qualidade do ambiente.

"Temos espécies que só ocorrem no Monast, como uma microrrãzinha, a Euparkerella robusta. Temos também três espécies que, embora ocorram em outros estados, só são encontradas atualmente no Espírito Santo, nos limites do Monast. Eles são animais muito sensíveis a alterações e diante de pequenas mudanças nos ecossistemas, podem desaparecer. Quando encontramos uma floresta preservando tantas espécies e, muitas delas endêmicas e raras, sabemos que a floresta está boa”, disse.

A Phasmahyla lisbella (Perereca-Macaco) é encontrada apenas no Monast e no Norte do Rio de Janeiro Crédito: Jane de Oliveira

Jane ainda destacou que, por se tratarem de espécies que podem desaparecer facilmente com qualquer mudança de qualidade do ambiente, como desmatamentos ou até alterações na água, é importantíssimo que a preservação do Monast seja mantida.

“Hoje temos um bom quadro no Monast, mas tudo pode ser modificado rapidamente. Está tudo conectado: não são só sapinhos morrendo, é a floresta mostrando que tem algo errado”, informou.

A Luetkenotyphlus fredi é uma Cecília – tipo de anfíbio sem patas – encontrada no Sul do ES Crédito: Jane de Oliveira