Família de Guarapari acha perereca translúcida e que brilha no escuro

Por ser transparente é possível ver até os órgãos do minúsculo anfíbio Crédito: Roberta Couto/Internauta

Na noite do dia 7 de maio, a médica Roberta Couto ajudava os filhos nos exercícios escolares quando uma perereca verde, transparente e minúscula apareceu no vidro da parte externa da casa da família, em Guarapari . Começava ali uma aula improvisada de Biologia sobre anfíbios e os estágios evolutivos da espécie.

O bichinho virou atração na casa e, para não perder a oportunidade, ela filmou o anfíbio enquanto as crianças ainda se mostravam surpresos com a visitante inesperada.

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"Eu estava acompanhando meus filhos nas atividades de casa e encontramos essa pererequinha no vidro. A gente mora no bairro Nova Guarapari, e próximo daqui tem uma lagoa. Acreditamos que ela tenha vindo de lá. Nunca tínhamos visto nada parecido e ela era muito bonitinha e miudinha, do tamanho da ponta de um dedo. Deu para ver até o coraçãozinho dela batendo porque era transparente. Os meninos ficaram encantados", disse.

PARECE, MAS NÃO É

Mas por que o registro feito ainda em maio veio à tona só agora? Recentemente, enquanto navegava por um site de notícias, a médica especializada em Pneumologia se deparou com uma reportagem sobre uma "perereca de vidro", nome popular da espécie Hyalinobatrachium iaspidiense, um anfíbio descoberto e catalogado em 2002, na cidade de Presidente Figueiredo, no Amazonas.

Ao receber a luz do celular, a perereca brilhou e virou atração na casa da família, em Guarapari Crédito: Roberta Couto/Internauta

Por ser um animal incomum na região e até então não visto, a médica pensou se tratar de uma espécie rara no Estado e enviou as fotos e vídeos para a reportagem de A Gazeta.

Em contato com o setor de Biologia da Universidade Federal do Espírito Santo , o aluno de doutorado em Biologia Animal da Ufes, Iago Ornellas, explicou que apesar das muitas semelhanças físicas, a espécie encontrada por Roberta e os filhos não se trata de uma perereca de vidro.

Segundo ele, esta espécie prefere climas mais frios no Espírito Santo. O exemplar encontrado é uma perereca comum e que pode ser encontrada em diversas regiões do Brasil. Trata-se da espécie Sphaenorhynchus planicola.