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Filhotes de gambás são resgatados às margens da BR-101, em Guarapari

Animais foram levados para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 11:14

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:14

Nove filhotes de gambás foram resgatados na última segunda-feira (19) às margens da BR-101
Nove filhotes de gambás foram resgatados na última segunda-feira (19) às margens da BR-101 Crédito: Divulgação/Eco101
Nove filhotes de gambás foram resgatados na última segunda-feira (19) às margens da BR-101, na altura do km 337, em Guarapari. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, os animais estavam na frente de uma obra na via e o resgate foi feito pela empresa responsável pela execução técnica dos programas ambientais da concessionária.
Os filhotes foram levados para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, onde estão recebendo os cuidados necessários até que seja possível a soltura em área adequada à sua sobrevivência.
De acordo com o coordenador do Cereias, José da Penha, os gambás estão em local com aquecimento artificial, tendo em vista o tempo frio e chuvoso na região, que pode causar danos à saúde dos bichos.
Filhotes foram levados para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz
Filhotes foram levados para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz Crédito: Divulgação/Eco101
Com informações do G1 ES

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