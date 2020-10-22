Filhotes de gambás são resgatados às margens da BR-101, em Guarapari

Nove filhotes de gambás foram resgatados na última segunda-feira (19) às margens da BR-101, na altura do km 337, em Guarapari. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, os animais estavam na frente de uma obra na via e o resgate foi feito pela empresa responsável pela execução técnica dos programas ambientais da concessionária.
Os filhotes foram levados para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, onde estão recebendo os cuidados necessários até que seja possível a soltura em área adequada à sua sobrevivência.
De acordo com o coordenador do Cereias, José da Penha, os gambás estão em local com aquecimento artificial, tendo em vista o tempo frio e chuvoso na região, que pode causar danos à saúde dos bichos.
Com informações do G1 ES