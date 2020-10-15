Reservas preservam Mata Atlântica e são refúgio para animais em recuperação

Reservas naturais preservam Mata Atlântica Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Na Região do Sul do Espírito Santo, a diversidade da fauna e da flora ainda reinam em unidades de conservação. Um dos refúgios, em Vargem Alta, além de preservar a Mata Atlântica, abriga também animais silvestres que foram capturados e castigados em cativeiros irregulares.

TV Gazeta Sul, visitou a Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata das Flores, em A Expedição Biguá, realizada pela, visitou a Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata das Flores, em Castelo . Por lá, entre as espécies vegetais raras e ameaçadas se destaca uma de grande porte: o jequitibá-rosa, muito explorado no passado para o uso da madeira, hoje ele é símbolo do Estado do Espírito Santo.

A gente se sente tão pequena diante da grandeza de Deus, da natureza. O jequitibá é símbolo da Mata Atlântica e do Espírito Santo. Esse aqui tem mais de 500 anos, provavelmente desde que o Brasil foi descoberto ele deve estar aqui, disse a ambientalista Dalva Ringuier, que acompanhou a equipe de reportagem na expedição.

Reservas naturais são abrigo para animais em recuperação Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Na área também foi flagrado resquício da ação humana. Árvores raras foram derrubadas para beneficiar plantações de café. Tudo indica que foi uma derrubada criminosa, para tirar a sombra do café, por se tratar uma árvore endêmica, de excelente valor comercial e não foi tirada do local, acredita o agente do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema), Justino Marques Marquezini.

EQUILÍBRIO

Gruta do Limoeiro é abrigo de milhares de morcegos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Ainda em Castelo , outra riqueza se esconde no interior do município. Em meio às formações rochosas da Gruta do Limoeiro, milhares de morcegos se abrigam nas paredes, na escuridão. O animal tem um papel muito importante no equilíbrio ecológico, explica o biólogo Helimar Rabello.

No mundo inteiro existem 1.005 espécies. Dessas, só três se alimentam de sangue e podem causar algum perigo. As outras são frugívoras (se alimentam de frutas), que têm papel de espalhar sementes pelas florestas, e outro grupo é insetívoro e chega a comer quase 100 gramas de insetos por dia cada um. Isso é um controle de pragas muito bom. Eles têm um papel ecológico muito mal compreendido, e são importantíssimos para o equilíbrio natural, explicou Rabello.

RECUPERAÇÃO

Na Reserva Particular de Patrimônio Natural Mata da Serra, em Vargem Alta , animais antes mantidos irregularmente em cativeiro, que foram apreendidos em ações da Polícia Militar Ambiental, são levados para a área.

Somente no primeiro semestre desse ano, a polícia recolheu 465 animais que estavam presos de forma irregular. Eu acho que falta conscientização das pessoas que ainda têm o costume de manter um animal em cativeiro irregularmente e de adotar certas práticas que estão em desacordo com nossa legislação, pois interferem na nossa qualidade de vida e dos animais que estão na natureza, afirma o Comandante da 4ª Cia da Polícia Ambiental, o capitão Reinaldo Faria.