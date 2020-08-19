Garçom faz sucesso com faxinas e conquista clientes em Guarapari

Reginaldo é faxineiro há 20 anos e atende clientes na cidade de Guarapari Crédito: Arquivo pessoal

Na correria do dia a dia, é comum terceirizar os afazeres domésticos e contratar os serviços de um diarista para limpar, lavar, varrer e realizar outras tarefas do lar. Assim como em muitas cidades isso ocorre também em Guarapari . É justamente na Cidade Saúde que um homem de 41 anos, que também trabalha como garçom aos fins de semana, cuida de casas de muitos clientes como se fossem dele próprio.

O fato de ser um homem a realizar tarefas domésticas ainda causa estranheza em algumas pessoas, mas nos 20 anos atuando como faxineiro, Reginaldo Pereira Neves aprendeu a contornar essa desconfiança e mostra com o seu trabalho que gênero não faz diferença na qualidade do serviço.

"Já passei por algumas situações do tipo, sim, nesse período. A pessoa liga, pergunta sobre o serviço e quando digo que sou eu quem faço, ela acaba desistindo. É uma coisa que não me incomoda, já que quem me contrata é pela maneira como limpo as casas e não por eu ser homem. Mas isso está diminuindo", apontou.

NO CAPRICHO

Nascido em Ecoporanga, mas morador de Guarapari desde os três anos, Reginaldo sempre foi cuidadoso e rigoroso em relação à limpeza. Ele aprendeu com sua mãe a cuidar da casa. Trabalhar na casa de terceiros foi algo que ocorreu naturalmente.

R$ 100,00 É de quanto parte o valor da faxina cobrada por Reginaldo

"Desde muito novo, minha mãe sempre me ensinou as coisas para a vida caso um dia fosse morar fora ou sozinho. Então fui aprendendo com ela a cuidar da casa para não precisar da ajuda de outras pessoas. Sou muito cuidadoso e detalhista, então faço o serviço minuciosamente. Amigos que vinham na minha casa a elogiavam pela organização e limpeza, mas meio que de brincadeira. Acabou que a coisa ficou séria e passei a trabalhar também como faxineiro", disse.

MUDANÇA NA PANDEMIA

Nessas duas décadas atuando como faxineiro, Reginaldo, em vários momentos, teve de conciliar o trabalho com outras ocupações. Além de mandar ver na dupla rodo e vassoura, ele também é garçom. Por conta disso precisa montar uma escala bem ajustada para não conflitar a própria rotina.

Reginaldo não se incomoda com a desconfiança de algumas pessoas pelo fato de ser homem e fazer faxinas Crédito: Arquivo pessoal

"Sou garçom em um restaurante aqui em Guarapari também, mas por conta do momento que passamos, o estabelecimento só tem aberto aos fins de semana. Então fiquei com a semana mais livre e faço as faxinas de segunda a sexta-feira. As pessoas ligam, agendam o serviço e vou até às residências. Limpo cada cantinho e depois ainda pergunto se gostou do serviço. Cuido como se estivesse limpando minha própria casa", explicou.

No pacote de limpeza que oferece estão os serviços como varrer, enxaguar, passar pano. O que Reginaldo geralmente não faz é lavar e passar roupa e cozinhar, mas isso é deixado claro com os clientes quando o contratam.

"Tem coisa que eu não faço ou evito fazer (risos). Cuido mais da limpeza da casa em geral. Cuidar das roupas e cozinhar para não é muito minha área de atuação. Mas tudo é bem explicadinho aos clientes e eles entendem bem", complementou.

RECOMENDADO

Com anos de atuação, Reginaldo já possui uma clientela fixa e conta com as indicações para se sobressair. Segundo ele, a agenda semanal é praticamente toda preenchida e o cliente possui "dedicação exclusiva".

Além de caprichar na limpeza, Reginaldo sempre trabalha com um sorriso no rosto Crédito: Arquivo pessoal

"Sei que tem gente que atua nessa área e atende mais de uma casa por dia, mas eu não trabalho dessa forma. Limpeza comigo tem que ser no detalhe, olho cada cantinho. Não me importo se tiver de ficar das 8 horas da manhã até o fim do dia limpando. Por isso que só atendo um cliente por dia para garantir a qualidade do meu serviço e a satisfação de quem está me pagando", contou Reginaldo, explicando que os valores da diária partem dos R$ 100,00 e depende do tamanho do imóvel.

Além de faxineiro e garçom, Reginaldo ainda encontra tempo para fazer salgados por encomenda, mas devido à pandemia é na faxina que ele tem conseguido se manter. E ele não reclama disso.