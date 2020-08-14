Sem valor? Moedinha de R$ 0,01 pode valer uma bolada. Saiba como negociar

As "sumidas" moedas de R$ 0,01 podem valer muito mais do que o valor gravado nas mãos de colecionadores Crédito: Divulgação/Numismática Capixaba

Fatalmente, você já deve ter visto alguma promoção ao estilo "tudo por R$ 1,99" e caído na tentação de comprar o produto ofertado. Se não comprou, ao menos deve ter visto. Não eram todos os clientes que faziam questão de receber de troco a moedinha de um centavo ou até mesmo uma balinha. Mas, talvez, se soubessem que atualmente esse centavinho poderia valer algumas centenas de reais, o pensamento poderia ser diferente.

1994 com a implementação do Plano Real. Porém, desde o ano de 2005, o R$ 300, dependendo do modelo. Assim como as demais notas e moedas, a moedinha de R$ 0,01 foi criada emcom a implementação doPorém, desde o ano de 2005, o Banco Central deixou de fabricá-las sob a alegação de que o custo de uma unidade, na época, saía por R$ 0,09. Desde então, a moeda, em tese, de menor valor caiu em desuso e encontrá-la virou quase um artigo de luxo ou item de colecionador. E, neste caso, um objeto valioso, podendo chegar a valer atédependendo do modelo.

Fernando Bezerra herdou o ofício de numismata e sobrevive de negociar itens colecionáveis, especialmente cédulas e moedas antigas do Brasil Crédito: Arquivo pessoal

Antes desprezada, o antigo "patinho feio" das moedas agora pode se tornar um "cisne". Quem garante isso é o numismata Fernando Bezerra, que herdou do pai o apreço por coleções e transformou a paixão em profissão  esse profissional é especializado em avaliar, cotar e comercializar itens colecionáveis.

"Cada moeda e cédula tem uma tiragem e cunhagem. As notas, por exemplo, possuem a assinatura do ministro da Fazenda do período em que foram confeccionadas. Algumas cédulas do Real atingem valores exorbitantes, porque o ministro ficou por pouco tempo exercendo a função. Já no caso das moedas, há os modelos comemorativos que são produzidos em escala menor. A de R$ 1,00 feita em 1998, com a temática do Centenário dos Direitos Humanos, vale cerca de R$ 500" Fernando Bezerra - Numismata

AGREGA VALOR

Além das especificidades relacionadas à temática da nota ou moeda, outros fatores fazem elevar o preço. O bom estado de conservação é determinante para se conseguir um valor maior. Quanto mais aspecto de nova e limpa, mais dinheiro valerá o produto.

Este é o exemplo da cédula de R$ 1,00. Desde que deixou de circular e ser produzida pelo BC, a procura por ela passou a valorizar quem tivesse um exemplar. Se bem conservada então, ela vale bem mais do que o valor indicado na nota.

Fora de circulação há anos, a verdinha e extinta nota de R$ 1 é alvo dos colecionadores Crédito: Divulgação

Esses valores elevados não valem apenas para as notas antigas. A cédula de R$ 200 anunciada recentemente, que nem chegou às mãos dos brasileiros, já é aguardada ansiosamente por quem coleciona este tipo de item.

"Para o colecionismo em geral, ela já chega com um valor alto, principalmente para revender ao exterior. Portanto, está todo mundo ansioso, sim, aguardando pelo lançamento dessa cédula", salientou o numismata, que abandonou a antiga profissão e, atualmente, sobrevive do trabalho nesta área.

Moedas personalizadas possuem tiragem especial e menor, desta forma atingem maiores cotações Crédito: Divulgação/Numismática Capixaba

Agora que você já sabe que seu dinheiro pode valer bem mais do que parece, pense bem em não aceitar aquela moedinha de um centavo. Isso, claro, se ainda conseguir encontrá-la por aí.

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